Почему падает доллар: объяснение эксперта и прогноз курса валют

За неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1,1-1,8%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 24,71 грн до 24,43 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – до 24,34/24,37 грн; средние курсы наличного доллара в банках – до 24,27/24,55 грн, сообщает "Сегодня" со ссылкой на старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба.

По его словам, основной причиной укрепления гривни по-прежнему является приток валюты нерезидентов для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Доллар устойчиво снижается с начала прошлой недели, а с прошлой пятницы твердо закрепился ниже отметки 24,5 грн, и продолжает снижаться на торгах в понедельник.

"На прошлой неделе Национальный банк купил на межбанке 269,6 млн долларов, увеличив покупку валюты по сравнению с позапрошлой неделей в 1,4 раза. Однако это не мешает гривне бить рекорды с января 2016 года. Похоже, команда Нацбанка проделывает виртуозную работу. С одной стороны, регулятор ускоренными темпами наращивает международные резервы, которые очень пригодятся для погашения госдолга. С другой стороны, не мешает рыночному тренду на укрепление гривны", – объяснил Иосуб.

При этом аналитик считает, что гривна еще не исчерпала потенциал к укреплению.

"На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,2 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Как сообщали Українські Новини, в начале недели гривна взлетела почти на 20 копеек. Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень.