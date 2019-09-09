Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень

В то время, как гривна резко укрепилась после выходных, курс доллара в Украине осенью сохранит стабильность, ослабления гривны до заложенного в госбюджете-2019 курса 29,4 грн\/$ не ожидается. Такой прогноз относительно колебаний американской валюты дал экономист Евгений Невмержицкий, сообщает "Обозреватель".\r\n"Я надеюсь на то, что гривна продолжит свою стабильность, потому что на протяжении всего лета она укреплялась, и те выплаты, которые мы должны были платить, тот груз, который висел, не повлиял на стабильность гривны. Это подтверждает, что с экономической точки зрения нет серьезных оснований для того, чтобы гривна уменьшалась к основным валютам и девальвировала", – заявил он.\r\nПо мнению экономиста, в Украине сложились предпосылки для удержания стабильного курса, поскольку Национальный банк накопил достаточно резервов для уплаты своих долговых обязательств.\r\n"На мой взгляд, курс не достигнет бюджетного уровня. Бюджет, который принимался предыдущей властью – там своя была политика. Определенным образом она продолжается, но сейчас курс на стабилизацию. Уровень гривны в бюджете не был экономически обоснованным", – объснил Невмержицкий.\r\nКак сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nКроме того, в МВФ прогнозировали ухудшение курса гривны к доллару ближе к осени.