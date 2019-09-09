Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень

В то время, как гривна резко укрепилась после выходных, курс доллара в Украине осенью сохранит стабильность, ослабления гривны до заложенного в госбюджете-2019 курса 29,4 грн/$ не ожидается. Такой прогноз относительно колебаний американской валюты дал экономист Евгений Невмержицкий, сообщает "Обозреватель".

"Я надеюсь на то, что гривна продолжит свою стабильность, потому что на протяжении всего лета она укреплялась, и те выплаты, которые мы должны были платить, тот груз, который висел, не повлиял на стабильность гривны. Это подтверждает, что с экономической точки зрения нет серьезных оснований для того, чтобы гривна уменьшалась к основным валютам и девальвировала", – заявил он.

По мнению экономиста, в Украине сложились предпосылки для удержания стабильного курса, поскольку Национальный банк накопил достаточно резервов для уплаты своих долговых обязательств.

"На мой взгляд, курс не достигнет бюджетного уровня. Бюджет, который принимался предыдущей властью – там своя была политика. Определенным образом она продолжается, но сейчас курс на стабилизацию. Уровень гривны в бюджете не был экономически обоснованным", – объснил Невмержицкий.

Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, в МВФ прогнозировали ухудшение курса гривны к доллару ближе к осени.