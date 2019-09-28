Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на ближайшее 4 года.

Как сообщается на официальном сайте агентства, согласно прогнозам экспертов, обменный курс будет выглядеть так:

2019 – 27,00 грн/доллар,

2020 году – 27,50 грн/доллар,

2021 – 28,00 грн/доллар,

2022 – 28,50 грн/доллар.

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться. Также эксперт заявил, что "зеленый" пробьет психологическую отметку и дал прогноз курса доллара. Кроме того, появился прогноз курса от экономиста на всю осень.

Тем временем НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций и пообещал, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук, а из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны.

Миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике для продолженя программы сотрудничества с Украиной.