Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на ближайшее 4 года. \r\nКак сообщается на официальном сайте агентства, согласно прогнозам экспертов, обменный курс будет выглядеть так:\r\n\r\n2019 – 27,00 грн\/доллар,\r\n2020 году – 27,50 грн\/доллар,\r\n2021 – 28,00 грн\/доллар,\r\n2022 – 28,50 грн\/доллар.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться. Также эксперт заявил, что "зеленый" пробьет психологическую отметку и дал прогноз курса доллара. Кроме того, появился прогноз курса от экономиста на всю осень.\r\nТем временем НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций и пообещал, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук, а из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМиссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике для продолженя программы сотрудничества с Украиной.