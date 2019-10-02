Доллар уверенно укрепляется: эксперты объяснили рекордный взлет валюты и дали прогноз

После длительного роста, который произошел вопреки сезонным закономерностям, в начале октября гривна резко девальвировала к доллару. Почему "американец" внезапно подскочил и стоит ли говорить о начале нового курсового тренда, сообщает "Сегодня".\r\nПо мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, гривня обвалилась, в частности, из-за сокращения интереса иностранных инвесторов к украинским гособлигациям (ОВГЗ). Это, в свою очередь, произошло из-за перехода Минфина на "короткие" облигации.\r\n"Та ситуация, которая была, она была нестандартной. Курс гривны укреплялся в то время, когда он никогда не укреплялся. На это воздействовали и иностранцы, которые заходили в ОВГЗ… На прошедшей неделе было инвестировано в украинские ОВГЗ 500 млн долларов, а вчера (1 октября, - ред.) был аукцион – и почти никто не пришел. К тому же Минфин анонсировал, что до конца года не будет предлагать большие объемы тех ценных бумаг, которые интересуют западных инвесторов (долгосрочных, - ред.)", – объясняет Фурса.\r\nВторым фактором, продолжает Фурса, стало снижение оптимизма украинцев в отношении перспектив отечественной экономики. Специалист допускает, что девальвационный тренд гривны уже начался, однако точно спрогнозировать поведенческие настроения общества все еще тяжело.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Сейчас очень много психологического фактора, что сильно мешает. Если взять просто экономику, то гривна должна продолжать движение в сторону падения – до уровня, который ожидали раньше – около 27 грн\/долл. на конец года", – отметил инвест-банкир.\r\nПо мнению аналитика "Альпари" Максима Пархоменко, украинская валюта просела из-за неопределенности в вопросе сотрудничества c МВФ (Международным валютным фондом), главным кредитором и финансовым партнером Украины.\r\n"В основе снижения курса гривни лежит пауза [в отношениях] с МВФ. Это событие не могло дать позитивного влияния на курс. В связи с этим упал спрос на гривну и, как следствие, аукцион [по продаже ОВГЗ] будет не самым успешным", – говорит аналитик.\r\nПо его словам, пока Украина не возобновить сотрудничество с фондом, приток иностранных резидентов будет остановлен. К слову, восприятие Украины как рисковой среды уже отразилось на стоимости страховки на случай дефолта (CDS), отмечает Пархоменко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"В дальнейшем важно будет смотреть на динамику будущих аукционов Минфина, а их тенденция будет определена уровнем сотрудничества с МВФ. Понять условия и возможности работы с нами мы сможем уже к концу следующей недели", – прогнозирует эксперт.\r\nФинансовый аналитик ICU Михаил Демкив называет главным фактором резкого падения гривны – девальвационные ожидания со стороны игроков рынка.\r\n"Длительное укрепление гривны не могло продолжаться вечно, на каком-то этапе курс должен был стабилизироваться. И чем больше он укреплялся, дойдя в итоге до пиковых 14,9% снижения курса гривны по отношению к доллару, тем сильнее были ожидания отскока", – сказал Михаил Демкив.\r\nОн предположил, что негативно на гривну могли подействовать и судебные процессы вокруг ранее национализированного банка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Относительно небольшой, если сравнивать с предыдущими аукционами, спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов заставил многих занервничать – не растеряли ли иностранные инвесторы свой интерес к гривне после отъезда миссии МВФ и неопределенности судьбы Приватбанка. Я не исключаю, что некоторые участники рынка восприняли это, как сигнал к покупке доллара", – отметил Демкив.\r\nА вот увеличение Нацбанком плана скупки валюты на межбанке вряд ли может отразится на корреляции гривны к доллару, считают специалисты.\r\n"Принимая решение об увеличении объемов плановой покупки, Нацбанк оценивает размер предложения валюты. Учитывая, что его увеличили наполовину, регулятор уверен, что такой объем не будет иметь значительного влияния на курсообразования", – полагают в ICU.\r\nВпрочем, доктор экономических наук Владимир Лановой считает и нынешние скачки курса гривны к доллару непозволительными.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Недопустим такой скачек! Это у них [руководства НБУ и правительства] нужно спросить [почему доллар "подскочил" и какой предел], поскольку они операторы на внутреннем рынке, могли бы не допускать – выходить с гривневыми интервенциями. Такие скачкоподобные ревальвации – наносят серьезный вред экономике. Если и допускать ревальвацию – то очень плавно и предсказуемо", – сказал экономист.\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке снова рухнула почти на 30 копеек. Тем временем в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются.