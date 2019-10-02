Доллар уверенно укрепляется: эксперты объяснили рекордный взлет валюты и дали прогноз

После длительного роста, который произошел вопреки сезонным закономерностям, в начале октября гривна резко девальвировала к доллару. Почему "американец" внезапно подскочил и стоит ли говорить о начале нового курсового тренда, сообщает "Сегодня".

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, гривня обвалилась, в частности, из-за сокращения интереса иностранных инвесторов к украинским гособлигациям (ОВГЗ). Это, в свою очередь, произошло из-за перехода Минфина на "короткие" облигации.

"Та ситуация, которая была, она была нестандартной. Курс гривны укреплялся в то время, когда он никогда не укреплялся. На это воздействовали и иностранцы, которые заходили в ОВГЗ… На прошедшей неделе было инвестировано в украинские ОВГЗ 500 млн долларов, а вчера (1 октября, - ред.) был аукцион – и почти никто не пришел. К тому же Минфин анонсировал, что до конца года не будет предлагать большие объемы тех ценных бумаг, которые интересуют западных инвесторов (долгосрочных, - ред.)", – объясняет Фурса.

Вторым фактором, продолжает Фурса, стало снижение оптимизма украинцев в отношении перспектив отечественной экономики. Специалист допускает, что девальвационный тренд гривны уже начался, однако точно спрогнозировать поведенческие настроения общества все еще тяжело.

"Сейчас очень много психологического фактора, что сильно мешает. Если взять просто экономику, то гривна должна продолжать движение в сторону падения – до уровня, который ожидали раньше – около 27 грн/долл. на конец года", – отметил инвест-банкир.

По мнению аналитика "Альпари" Максима Пархоменко, украинская валюта просела из-за неопределенности в вопросе сотрудничества c МВФ (Международным валютным фондом), главным кредитором и финансовым партнером Украины.

"В основе снижения курса гривни лежит пауза [в отношениях] с МВФ. Это событие не могло дать позитивного влияния на курс. В связи с этим упал спрос на гривну и, как следствие, аукцион [по продаже ОВГЗ] будет не самым успешным", – говорит аналитик.

По его словам, пока Украина не возобновить сотрудничество с фондом, приток иностранных резидентов будет остановлен. К слову, восприятие Украины как рисковой среды уже отразилось на стоимости страховки на случай дефолта (CDS), отмечает Пархоменко.

"В дальнейшем важно будет смотреть на динамику будущих аукционов Минфина, а их тенденция будет определена уровнем сотрудничества с МВФ. Понять условия и возможности работы с нами мы сможем уже к концу следующей недели", – прогнозирует эксперт.

Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив называет главным фактором резкого падения гривны – девальвационные ожидания со стороны игроков рынка.

"Длительное укрепление гривны не могло продолжаться вечно, на каком-то этапе курс должен был стабилизироваться. И чем больше он укреплялся, дойдя в итоге до пиковых 14,9% снижения курса гривны по отношению к доллару, тем сильнее были ожидания отскока", – сказал Михаил Демкив.

Он предположил, что негативно на гривну могли подействовать и судебные процессы вокруг ранее национализированного банка.

"Относительно небольшой, если сравнивать с предыдущими аукционами, спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов заставил многих занервничать – не растеряли ли иностранные инвесторы свой интерес к гривне после отъезда миссии МВФ и неопределенности судьбы Приватбанка. Я не исключаю, что некоторые участники рынка восприняли это, как сигнал к покупке доллара", – отметил Демкив.

А вот увеличение Нацбанком плана скупки валюты на межбанке вряд ли может отразится на корреляции гривны к доллару, считают специалисты.

"Принимая решение об увеличении объемов плановой покупки, Нацбанк оценивает размер предложения валюты. Учитывая, что его увеличили наполовину, регулятор уверен, что такой объем не будет иметь значительного влияния на курсообразования", – полагают в ICU.

Впрочем, доктор экономических наук Владимир Лановой считает и нынешние скачки курса гривны к доллару непозволительными.

"Недопустим такой скачек! Это у них [руководства НБУ и правительства] нужно спросить [почему доллар "подскочил" и какой предел], поскольку они операторы на внутреннем рынке, могли бы не допускать – выходить с гривневыми интервенциями. Такие скачкоподобные ревальвации – наносят серьезный вред экономике. Если и допускать ревальвацию – то очень плавно и предсказуемо", – сказал экономист.

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке снова рухнула почти на 30 копеек. Тем временем в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются.