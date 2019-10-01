Сколько купюр и монет изготовили в Украине за четверть века: в НБУ назвали цифры

Банкнотно-монетный двор (БМД) Национального банка изготовил почти 25 млрд банкнот гривны и 11 млрд разменных и оборотных монет за 25 лет.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nКак отмечается, банкнотно-монетный двор на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных, оборотных и памятных монет.\r\n"Изготовление всех красок для печати гривны, рецептура которых является государственной тайной, БМД осуществляет самостоятельно с швейцарского сырья, а технологические возможности БМД полностью соответствуют международным стандартам", - сообщил генеральный директор БМД Владимир Баглай.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже он добавил, что для того, чтобы разработать дизайн и систему защиты одной банкноты, потребуется около года. Как отметил начальник управления организации изготовления и защиты денег департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко, система защиты банкнот гривен находится на высоком уровне, сопоставимом с уровнем систем защиты ведущих валют мира.\r\n"Новая банкнота номиналом 1000 гривен имеет более 20 элементов защиты, позволяющие гарантированно подтвердить ее подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты", - сообщил он.\r\nТакже Тищенко добавил, что введение в обращение новой банкноты номиналом 1000 гривен позволит существенно сэкономить расходы НБУ на печать, хранение, обработки и перевозки банкнот.\r\nКак сообщали Українські Новини, после неожиданного визита Зеленского в Нацбанк гривна просела на 35 копеек. Также с 1 октября исчезли монеты, бумажный документооборот, а также изменились реквизиты для оплаты налогов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук.