підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 вересня 2019, вівторок, 16:35 12
Президент 2019-09-17T18:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Баканову розслідувати підпал будинку Гонтаревої

Зеленський доручив Баканову розслідувати підпал будинку Гонтаревої

Будинок Гонтаревої.
Будинок Гонтаревої.

Президент Володимир Зеленський доручив голові Служби безпеки України Івану Баканову розслідувати підпал будинку Валерії Гонтаревої - колишньої голови Національного банку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову приєднатися до розслідування факту підпалу будинку колишньої голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої", - сказано в ньому.

Зазначається, що СБУ в рамках своєї компетенції надасть всебічну підтримку в розслідуванні підпалу колегам із правоохоронних органів.

Раніше Українські Новини публікували фото будинку Гонтаревої після пожежі.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом. Справу відкрито за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу. Поліція вважає, що будинок Гонтаревої могли підпалити на її ж замовлення.

За попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.

На території знаходився охоронець, який і повідомив про подію в поліцію.

Тим часом Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтаревої, яка переховується в Лондоні. У США сподіваються, що Україна швидко покарає замовників підпалу будинку Гонтаревої. Зеленський вимагає від правоохоронців розкрити злочин підпалу будинку Гонтаревої.

Крім того, Коломойський прокоментував підпалив будинку Гонтаревої.

Більше новин про: СБУ Президент України Володимир Зеленський Служба безпеки України Валерія Гонтарева Іван Баканов Підпал будинку

Архів
Новини
Кабмін хоче зменшити фінансування субсидій більш ніж на 7 млрд у 2020 18:15
Мажори на Porshe пограбували валютообменник в Києві 18:15
В ГБР підтвердили арешт майна "Кузні на Рибальському" 17:50
Президенту Зеленському небезпечно мати справу з Коломойським, – Фесенко 17:44
У Зеленського хочуть ввести національну прес-карту 17:25
більше новин
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020, - Кабмін 22:59
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
більше новин
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok