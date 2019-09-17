Зеленський доручив Баканову розслідувати підпал будинку Гонтаревої

Президент Володимир Зеленський доручив голові Служби безпеки України Івану Баканову розслідувати підпал будинку Валерії Гонтаревої - колишньої голови Національного банку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову приєднатися до розслідування факту підпалу будинку колишньої голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої", - сказано в ньому.

Зазначається, що СБУ в рамках своєї компетенції надасть всебічну підтримку в розслідуванні підпалу колегам із правоохоронних органів.

Раніше Українські Новини публікували фото будинку Гонтаревої після пожежі.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом. Справу відкрито за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу. Поліція вважає, що будинок Гонтаревої могли підпалити на її ж замовлення.

За попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.

На території знаходився охоронець, який і повідомив про подію в поліцію.

Тим часом Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтаревої, яка переховується в Лондоні. У США сподіваються, що Україна швидко покарає замовників підпалу будинку Гонтаревої. Зеленський вимагає від правоохоронців розкрити злочин підпалу будинку Гонтаревої.

Крім того, Коломойський прокоментував підпалив будинку Гонтаревої.