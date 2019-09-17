Зеленський доручив Баканову розслідувати підпал будинку Гонтаревої

Президент Володимир Зеленський доручив голові Служби безпеки України Івану Баканову розслідувати підпал будинку Валерії Гонтаревої - колишньої голови Національного банку.\r\nПро це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.\r\n"Президент України Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову приєднатися до розслідування факту підпалу будинку колишньої голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої", - сказано в ньому.\r\nЗазначається, що СБУ в рамках своєї компетенції надасть всебічну підтримку в розслідуванні підпалу колегам із правоохоронних органів.\r\nРаніше Українські Новини публікували фото будинку Гонтаревої після пожежі.\r\nТакож поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом. Справу відкрито за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу. Поліція вважає, що будинок Гонтаревої могли підпалити на її ж замовлення.\r\nЗа попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.\r\nНа території знаходився охоронець, який і повідомив про подію в поліцію.\r\nТим часом Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтаревої, яка переховується в Лондоні. У США сподіваються, що Україна швидко покарає замовників підпалу будинку Гонтаревої. Зеленський вимагає від правоохоронців розкрити злочин підпалу будинку Гонтаревої.\r\nКрім того, Коломойський прокоментував підпалив будинку Гонтаревої.