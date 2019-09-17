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17.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече - как рынок видит цивилизованный свободный рынок земли в Украине: риски/возможности, присутствие иностранцев и доступ к кредитам"

17 сентября 2019, вторник, 10:19 65
Президент 2019-09-17T10:25:08+03:00
Українські Новини
Зеленский требует от правоохранителей раскрыть преступление поджога дома Гонтаревой

Зеленский требует от правоохранителей раскрыть преступление поджога дома Гонтаревой

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

В Офисе Президента назвали поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой брутальным преступлением. Об этом написала пресс-служба в Facebook. 

"Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации".


Как сообщали Українські Новини, полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой

Ранее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. После чего она записала видеообращение из больницы в Лондоне. Однако в сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы

15 марта 2018 года Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка. 

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