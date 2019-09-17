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17 сентября 2019, вторник, 10:44 39
Силовые структуры 2019-09-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
Камеры видеонаблюдения показали, что поджигатель дома Гонтаревой попал к ней на участок через забор

Камеры видеонаблюдения показали, что поджигатель дома Гонтаревой попал к ней на участок через забор

Правоохранители рассказали подробности поджога дома семьи экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи. Как сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области, его охранник услышал ночью посторонний шум, а когда вышел во двор, увидел, что горит крыша.

Во время просмотра видео с камер наблюдения было установлено, что злоумышленник, который устроил пожар, чтобы проникнуть на территорию домовладения, перелез через забор.

Также отмечается, что до сентября дом находился под охраной шести человек, однако на момент возникновения пожара на месте находился только один сотрудник.

По факту поджога открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой. Зеленский требует от правоохранителей раскрыть преступление поджога дома Гонтаревой.


Ранее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. После чего она записала видеообращение из больницы в Лондоне. Однако в сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы

15 марта 2018 года Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка. 

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