Теперь ее не выдадут: Коломойский прокомментировал поджег дома Гонтаревой

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой. При этом полиция также не исключает версию поджога по заказу Гонтаревой.

Об этом он заявил в переписке с корреспондентом "Украинской правды".

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", – написал Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.

Как сообщали Українськi Новини, дом Валерии Гонтаревой сгорел под Киевом в Гореничах.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.

Полиция допускает обстрел дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в котором произошел пожар, из военной ракеты.

В Офисе Президента назвали поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой брутальным преступлением. Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков считает поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой проявлением криминального давления.