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09 вересня 2019, понеділок, 12:14 50
Судова влада 2019-09-09T23:45:09+03:00
Українські Новини
Рябошапка звільнив Луценка з посади прокурора

Рябошапка звільнив Луценка з посади прокурора

Юрій Луценко. Фото: 112.ua
Юрій Луценко. Фото: 112.ua

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Юрія Луценка з посади прокурора в той час, як звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Мені здається, я вже підписав указ про його звільнення. 4 вересня кваліфікаційна комісія повинна була прийняти рішення щодо його дисциплінарного стягнення, там дві справи, і після цього рішення буде реалізовано", - сказав генпрокурор.

Рябошапка зазначив, що раніше Луценко написав заяву про звільнення з прокурорської посади і питання було лише в даті.

Як повідомляли Українські Новини, Сторожук подав у відставку і назвав себе "нормальною людиною". Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.

Також Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Каська і вивів за штат всіх співробітників Генеральної прокуратури.

Раніше Луценко написав заяву про відставку, а Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань генеральним прокурором Юрієм Луценком.

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