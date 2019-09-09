Рябошапка звільнив Луценка з посади прокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Юрія Луценка з посади прокурора в той час, як звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.\r\n"Мені здається, я вже підписав указ про його звільнення. 4 вересня кваліфікаційна комісія повинна була прийняти рішення щодо його дисциплінарного стягнення, там дві справи, і після цього рішення буде реалізовано", - сказав генпрокурор.\r\nРябошапка зазначив, що раніше Луценко написав заяву про звільнення з прокурорської посади і питання було лише в даті.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Сторожук подав у відставку і назвав себе "нормальною людиною". Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.\r\nТакож Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Каська і вивів за штат всіх співробітників Генеральної прокуратури.\r\nРаніше Луценко написав заяву про відставку, а Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань генеральним прокурором Юрієм Луценком.