НАБУ откроет новое дело против Луценко

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В судебном заседании было установлено, что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса.

1 февраля 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако бюро отказалось открывать уголовное производство.

5 августа текущего года суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд обязал НАБУ открыть дело против главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.

Прокурор ГПУ Николай Середа заявил, что Луценко незаконно вмешался в расследование дела и дал незаконные указания.

Ранее Луценко сбежал от доклада Зеленскому по делу Шеремета в отпуск.