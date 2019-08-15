НАБУ откроет новое дело против Луценко

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.\r\nВ судебном заседании было установлено, что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса.\r\n1 февраля 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако бюро отказалось открывать уголовное производство.\r\n5 августа текущего года суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее суд обязал НАБУ открыть дело против главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.\r\nПрокурор ГПУ Николай Середа заявил, что Луценко незаконно вмешался в расследование дела и дал незаконные указания.\r\nРанее Луценко сбежал от доклада Зеленскому по делу Шеремета в отпуск.\r\n