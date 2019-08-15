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15 августа 2019, четверг, 07:00 762
Силовые структуры 2019-08-15T07:00:01+03:00
Українські Новини
НАБУ откроет новое дело против Луценко

НАБУ откроет новое дело против Луценко

Юрий Луценко.
Юрий Луценко.

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В судебном заседании было установлено, что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса.

1 февраля 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако бюро отказалось открывать уголовное производство.

5 августа текущего года суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд обязал НАБУ открыть дело против главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.

Прокурор ГПУ Николай Середа заявил, что Луценко незаконно вмешался в расследование дела и дал незаконные указания.

Ранее Луценко сбежал от доклада Зеленскому по делу Шеремета в отпуск.

 

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