подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 августа 2019, четверг, 12:03 154
Судебная власть 2019-08-29T14:30:04+03:00
Українські Новини
Луценко написал заявление об отставке

Луценко написал заявление об отставке

Юрий Луценко
Юрий Луценко

Сегодня, 29 августа, стало известно, что генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности главы Генеральной прокуратуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора", - написала Сарган.

Как сообщали Українські Новини, Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.

Тем временем заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июль составила 96 727 гривен.

Ранее Луценко заявил, что он говорил президенту Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной Рады. Луценко заявил, что не собирается покидать страну после того, как перестанет быть генпрокурором. На вопрос о том, допускает ли он уголовные дела в отношении него, Луценко сказал, что в НАБУ "до 15 дел", в которых он фигурирует. При этом генпрокурор выразил уверенность в том, что в этих делах нет состава преступления.

Больше новостей о: ГПУ Отставка Юрий Луценко

Архив
Новости
Зеленский предлагает Раде принять закон об импичменте Президента 14:42
Дубинский рассказал, кого выдвигает "Слуга народа" на главные должности 14:40
За экс-министра здравоохранения Богатыреву внесли 6 млн гривен залога, но она еще в СИЗО, - адвокат 14:22
Верховная Рада
Первый день Рады: обсуждают состав Кабмина и гадают зачем Зе сохранил Авакова 14:21 Обновляется
"Слуга народа" выдвинула Кулебу и Федорова на должность вице-премьер-министров посла Украины в ОБСЕ 14:17 Дополнено
больше новостей
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Зеленский на принятии присяги новой Радой
Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов 11:07
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому, но будет убеждать 19:59
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Богдан задремал в аэропорту после свадьбы. Фото: Юрий Николов
После гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото 14:48
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok