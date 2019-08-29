Сегодня, 29 августа, стало известно, что генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности главы Генеральной прокуратуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора", - написала Сарган.

Как сообщали Українські Новини, Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.

Тем временем заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июль составила 96 727 гривен.

Ранее Луценко заявил, что он говорил президенту Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной Рады. Луценко заявил, что не собирается покидать страну после того, как перестанет быть генпрокурором. На вопрос о том, допускает ли он уголовные дела в отношении него, Луценко сказал, что в НАБУ "до 15 дел", в которых он фигурирует. При этом генпрокурор выразил уверенность в том, что в этих делах нет состава преступления.