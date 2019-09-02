Рябошапка хочет уволить всех замов генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник.\r\n"Никто не останется. Будет новая команда", - сказал он.\r\nПо его словам, заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь, Юрий Столярчук будут уволены.\r\nОн отметил, что в данном вопросе существует небольшая загвоздка, поскольку для их увольнения необходима рекомендация Совета прокуроров, поэтому новый генпрокурор будет настоятельно рекомендовать всем заместителям подать в отставку по собственному желанию.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка уволил замгенпрокурора - военного прокурора Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.\r\nВ день первого заседания Рады 9 созыва Юрий Луценко подал в отставку. Ранее США поддержали возможное назначение Рябошапки генпрокурором.