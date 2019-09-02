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02 сентября 2019, понедельник, 20:51 25
Судебная власть 2019-09-02T20:59:00+03:00
Українські Новини
Рябошапка хочет уволить всех замов генпрокурора

Рябошапка хочет уволить всех замов генпрокурора

Руслан Рябошапка. Скриншот: Facebook/
Руслан Рябошапка. Скриншот: Facebook/"Право на владу"

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Никто не останется. Будет новая команда", - сказал он.

По его словам, заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь, Юрий Столярчук будут уволены.

Он отметил, что в данном вопросе существует небольшая загвоздка, поскольку для их увольнения необходима рекомендация Совета прокуроров, поэтому новый генпрокурор будет настоятельно рекомендовать всем заместителям подать в отставку по собственному желанию.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка уволил замгенпрокурора - военного прокурора Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

В день первого заседания Рады 9 созыва Юрий Луценко подал в отставку. Ранее США поддержали возможное назначение Рябошапки генпрокурором.

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