Рябошапка уволил первого замгенпрокурора Сторожука

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил первого заместителя генерального прокурора Дмитрия Сторожука.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в ГПУ.\r\n"Рапорт Сторожука об увольнении удовлетворен", - сказал он.\r\nПо его словам, место Сторожука занял Виталий Касько.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.\r\nА вот Сторожук ранее подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком".\r\nРябошапка уже уволил замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Также указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы. Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.\r\nКроме того, Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ.\r\nРанее суд обязал НАБУ расследовать получение Луценко взятки в сговоре со своим первым замом Сторожуком.