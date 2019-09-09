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09 сентября 2019, понедельник, 10:32 200
Судебная власть 2019-09-09T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рябошапка уволил первого замгенпрокурора Сторожука

Рябошапка уволил первого замгенпрокурора Сторожука

Дмитрий Сторожук. Фото: gp.gov.ua
Дмитрий Сторожук. Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил первого заместителя генерального прокурора Дмитрия Сторожука.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГПУ.

"Рапорт Сторожука об увольнении удовлетворен", - сказал он.

По его словам, место Сторожука занял Виталий Касько.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

А вот Сторожук ранее подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком".

Рябошапка уже уволил замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Также указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы. Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

Кроме того, Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ.

Ранее суд обязал НАБУ расследовать получение Луценко взятки в сговоре со своим первым замом Сторожуком.

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