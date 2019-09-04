Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вывел всех сотрудников центрального аппарата Генпрокуратуры вне штата в то время, как уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.\r\n"Все выведены вне штата", - сказал он.\r\nПо его словам, также Рябошапка заморозил деятельность органов прокурорского самоуправления до 2021 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка уволил замгенпрокурора - военного прокурора Анатолия Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.\r\nРябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.\r\nТакже источник сообщил, что НАБУ и САП просят Рябошапку согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак.\r\nВ день первого заседания Рады 9 созыва Юрий Луценко подал в отставку. Ранее США поддержали возможное назначение Рябошапки генпрокурором.