Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вывел всех сотрудников центрального аппарата Генпрокуратуры вне штата в то время, как уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Все выведены вне штата", - сказал он.

По его словам, также Рябошапка заморозил деятельность органов прокурорского самоуправления до 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка уволил замгенпрокурора - военного прокурора Анатолия Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

Также источник сообщил, что НАБУ и САП просят Рябошапку согласовать подозрение экс-председателю НАПК Корчак.

В день первого заседания Рады 9 созыва Юрий Луценко подал в отставку. Ранее США поддержали возможное назначение Рябошапки генпрокурором.