Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виталия Касько первым заместителем генпрокурора.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.\r\n"Руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора", - сказано в нем.\r\nКасько окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году.\r\nВ том же году начал работу в Львовской транспортной прокуратуре.\r\nС 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области.\r\nС 2002 по 2005 годы - старший прокурор Генпрокуратуры.\r\nВ 2005-2007 годах занимался юридической практикой.\r\nВернулся в Генпрокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года.\r\nС 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.\r\nВ 2014 году был назначен замгенпрокурора.\r\nУволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.\r\nГосударственный советник юстиции 3 класса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка вывел всех сотрудников центрального аппарата Генпрокуратуры вне штата.Также стало известно, что Виталий Касько купил элитный внедорожник Mercedes-Benz GLC 250 D за 1 680 614 гривен в 2018 году.\r\n