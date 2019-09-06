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06 сентября 2019, пятница, 15:34 45
Силовые структуры 2019-09-06T16:03:04+03:00
Українські Новини
Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько

Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько

Виталий Касько
Виталий Касько

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виталия Касько первым заместителем генпрокурора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора", - сказано в нем.

Касько окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году.

В том же году начал работу в Львовской транспортной прокуратуре.

С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области.

С 2002 по 2005 годы - старший прокурор Генпрокуратуры.

В 2005-2007 годах занимался юридической практикой.

Вернулся в Генпрокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года.

С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году был назначен замгенпрокурора.

Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.

Государственный советник юстиции 3 класса.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка вывел всех сотрудников центрального аппарата Генпрокуратуры вне штата.


Также стало известно, что Виталий Касько купил элитный внедорожник Mercedes-Benz GLC 250 D за 1 680 614 гривен в 2018 году.

 

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