Сторожук подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком"

Первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук написал рапорт об увольнении в то время, как Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Виталия Касько

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я, как нормальный человек, подал новому генпрокурору рапорт (об увольнении)", - сказал он.

По его словам, его дальнейшая судьба как первого замгенпрокурора зависит теперь от генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Дальше уже генпрокурор будет решать", - добавил Сторожук.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка уже уволил замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Также указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы. Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

Кроме того, Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ.

Ранее суд обязал НАБУ расследовать получение Луценко взятки в сговоре со своим первым замом Сторожуком.