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05 сентября 2019, четверг, 15:10 1569
Судебная власть 2019-09-05T15:18:26+03:00
Українські Новини
Сторожук подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком"

Сторожук подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком"

Дмитрий Сторожук. Фото: ГПУ
Дмитрий Сторожук. Фото: ГПУ

Первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук написал рапорт об увольнении в то время, как Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Виталия Касько.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я, как нормальный человек, подал новому генпрокурору рапорт (об увольнении)", - сказал он.

По его словам, его дальнейшая судьба как первого замгенпрокурора зависит теперь от генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Дальше уже генпрокурор будет решать", - добавил Сторожук.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка уже уволил замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Также указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы. Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

Кроме того, Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ.

Ранее суд обязал НАБУ расследовать получение Луценко взятки в сговоре со своим первым замом Сторожуком.

Больше новостей о: Генпрокуратура Замгенпрокурора Дмитрий Сторожук Руслан Рябошапка

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