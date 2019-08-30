Зеленський залишив Раду

Президент Володимир Зеленський залишив зал засідань Верховної Ради.

Про це повідомив голова Ради Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Давайте подякуємо пану Президенту. Спасибі вам", - сказав він.

Зеленський залишив зал після прийняття за основу законопроекту №7203 про зняття недоторканності з депутатів.

Перед голосуванням за документ Президент зробив зауваження депутатам за суперечки.

"Ну що сказали, що ви кричите всі", - казав Зеленський парламентаріям.

https://www.youtube.com/watch?v=prGU6GvFdDQ" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

6 депутатів від фракції "Слуга народу" не голосували за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.

Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Руслана Рябошапки.

У четвер Верховна Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова, першим заступником голови - Руслана Стефанчука заступником - Олену Кондратюк.

Фракція "Слуга народу" отримала права коаліції в Раді.

Також Верховна Рада скоротила кількість комітетів з 27 до 23.