Зеленський залишив Раду

Президент Володимир Зеленський залишив зал засідань Верховної Ради.\r\nПро це повідомив голова Ради Дмитро Разумков, передають Українські Новини.\r\n"Давайте подякуємо пану Президенту. Спасибі вам", - сказав він.\r\nЗеленський залишив зал після прийняття за основу законопроекту №7203 про зняття недоторканності з депутатів.\r\nПеред голосуванням за документ Президент зробив зауваження депутатам за суперечки.\r\n"Ну що сказали, що ви кричите всі", - казав Зеленський парламентаріям.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=prGU6GvFdDQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.\r\n6 депутатів від фракції "Слуга народу" не голосували за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.\r\nВерховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Руслана Рябошапки.\r\nУ четвер Верховна Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова, першим заступником голови - Руслана Стефанчука заступником - Олену Кондратюк.\r\nФракція "Слуга народу" отримала права коаліції в Раді.\r\nТакож Верховна Рада скоротила кількість комітетів з 27 до 23.