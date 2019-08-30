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30 серпня 2019, пʼятниця, 00:59 9
Верховна Рада і партії 2019-08-30T02:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський залишив Раду

Зеленський залишив Раду

Президент Володимир Зеленський залишив зал засідань Верховної Ради.

Про це повідомив голова Ради Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Давайте подякуємо пану Президенту. Спасибі вам", - сказав він.

Зеленський залишив зал після прийняття за основу законопроекту №7203 про зняття недоторканності з депутатів.

Перед голосуванням за документ Президент зробив зауваження депутатам за суперечки.

"Ну що сказали, що ви кричите всі", - казав Зеленський парламентаріям.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

6 депутатів від фракції "Слуга народу" не голосували за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.

Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Руслана Рябошапки.

У четвер Верховна Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова, першим заступником голови - Руслана Стефанчука заступником - Олену Кондратюк.

Фракція "Слуга народу" отримала права коаліції в Раді.

Також Верховна Рада скоротила кількість комітетів з 27 до 23.

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