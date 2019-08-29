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29 августа 2019, четверг, 23:53 197
Кабмин 2019-08-29T23:55:17+03:00
Українські Новини
Шесть депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука

Шесть депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука

6 депутатов от фракции "Слуга народа" не голосовали за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука.

За принятие соответствующего решения проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

За принятие решения по новому составу Кабмина проголосовал 281 депутат, среди них 238 депутатов от "Слуги народа", 21 внефракционный депутат и 22 депутата от группы "За будущее".

Воздержались депутат Александр Куницкий от "Слуги народа", 10 внефракционных депутатов, 17 депутатов от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и 17 депутатов от фракции "Голос".

Против проголосовали 26 депутатов от фракции "Европейская солидарность".

От "Слуги народа" не проголосовали 6 депутатов: Игорь Васильев, Анна Бондарь, Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Анна Новосад и Анна Скороход.

Как сообщали Українські Новини, в четверг Рада назначила премьер-министром Алексея Гончарука и новый состав Кабинета Министров.

Ранее Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой.

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