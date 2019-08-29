Шесть депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука

6 депутатов от фракции "Слуга народа" не голосовали за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука.\r\nЗа принятие соответствующего решения проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nЗа принятие решения по новому составу Кабмина проголосовал 281 депутат, среди них 238 депутатов от "Слуги народа", 21 внефракционный депутат и 22 депутата от группы "За будущее".\r\nВоздержались депутат Александр Куницкий от "Слуги народа", 10 внефракционных депутатов, 17 депутатов от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и 17 депутатов от фракции "Голос".\r\nПротив проголосовали 26 депутатов от фракции "Европейская солидарность".\r\nОт "Слуги народа" не проголосовали 6 депутатов: Игорь Васильев, Анна Бондарь, Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Анна Новосад и Анна Скороход.\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг Рада назначила премьер-министром Алексея Гончарука и новый состав Кабинета Министров.\r\nРанее Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой.