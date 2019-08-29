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29 августа 2019, четверг, 22:19 10
Верховная Рада и партии 2019-08-29T22:26:13+03:00
Українські Новини
Рада сократила количество комитетов: полный список

Рада сократила количество комитетов: полный список

Верховная Рада сократила количество комитетов с 27 до 23.

За принятие проекта постановлений №1003 проголосовали 318 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В Раде 9-го созыва будут функционировать:

  1. комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  2. комитет по вопросам бюджета;
  3. комитет по вопросам экономического развития;
  4. комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
  5. комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
  6. комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений;
  7. комитет по вопросам цифровой трансформации;
  8. комитет по вопросам правовой политики;
  9. комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
  10. комитет по вопросам антикоррупционной политики;
  11. комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
  12. комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  13. комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  14. комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики;
  15. комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  16. комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
  17. комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
  18. комитет по вопросам свободы слова;
  19. комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады;
  20. комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
  21. комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
  22. комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  23. комитет по вопросам молодежи и спорта.

Установлено количество членов комитета от 5 до 31 депутата.

Как сообщали Українські Новини, в четверг Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова, первым заместителем председателя - Руслана Стефанчука, заместителем - Елену Кондратюк.

29 августа Рада 9-го созыва вступила в полномочия и открыла 1-ю сессию.

Фракция "Слуга народа" получила права коалиции в Раде.

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