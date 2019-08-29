Рада сократила количество комитетов: полный список

Верховная Рада сократила количество комитетов с 27 до 23.\r\nЗа принятие проекта постановлений №1003 проголосовали 318 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nВ Раде 9-го созыва будут функционировать:\r\n\r\nкомитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;\r\nкомитет по вопросам бюджета;\r\nкомитет по вопросам экономического развития;\r\nкомитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;\r\nкомитет по вопросам образования, науки и инноваций;\r\nкомитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений;\r\nкомитет по вопросам цифровой трансформации;\r\nкомитет по вопросам правовой политики;\r\nкомитет по вопросам аграрной и земельной политики;\r\nкомитет по вопросам антикоррупционной политики;\r\nкомитет по вопросам правоохранительной деятельности;\r\nкомитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;\r\nкомитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;\r\nкомитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики;\r\nкомитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;\r\nкомитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;\r\nкомитет по вопросам экологической политики и природопользования;\r\nкомитет по вопросам свободы слова;\r\nкомитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады;\r\nкомитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;\r\nкомитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;\r\nкомитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;\r\nкомитет по вопросам молодежи и спорта.\r\n\r\nУстановлено количество членов комитета от 5 до 31 депутата.\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова, первым заместителем председателя - Руслана Стефанчука, заместителем - Елену Кондратюк.\r\n29 августа Рада 9-го созыва вступила в полномочия и открыла 1-ю сессию.\r\nФракция "Слуга народа" получила права коалиции в Раде.