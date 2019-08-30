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30 серпня 2019, пʼятниця, 00:45 19
Верховна Рада і партії 2019-08-30T02:15:02+03:00
Українські Новини
Рада має намір скасувати депутатську недоторканність

Рада має намір скасувати депутатську недоторканність

Володимир Зеленський. Скріншот трансляції ZIK
Володимир Зеленський. Скріншот трансляції ZIK

Верховна Рада має намір скасувати депутатську недоторканність з 2020 року.

За ухвалення проекту постанови №1095 про прийняття законопроекту Ради 8-го скликання №7203 за основу проголосували 363 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

У відповідності зі ст. 159 Конституції законопроект про внесення змін в Основний закон розглядається Радою за наявності висновку КС про відповідність проекту вимогам ст. 157 і 158 Конституції.

Згідно зі ст. 157 Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Також, відповідно до цієї статті, Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Згідно зі ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

Крім того, відповідно до цієї статті, Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції.

Законопроектом №7203 пропонується внести зміни до ст. 80 Конституції, яка говорить, що парламентаріям гарантується депутатська недоторканність: вони не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Раді та її органах (крім відповідальності за образу чи наклеп), а також не можуть бути без згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Зокрема, пропонується залишити в Конституції лише ту частину цієї статті, яка стосується відповідальності за висловлювання і голосування, прибравши згадки про гарантії недоторканності та неможливість притягнення до відповідальності, затримання і арешту без згоди Ради.

При цьому законопроектом передбачається, що дані зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

У разі позитивного висновку КС зміни до Конституції приймаються шляхом голосування за відповідний законопроект 226 голосами в першому читанні і 300 голосами на наступній черговій сесії Ради - у другому.

Перша сесія Ради 9-го скликання триватиме до лютого, друга відкриється 4 лютого.

У березні 2016 року КС розтлумачив, що парламент може голосувати в цілому за проект змін до Конституції на будь-якій наступній черговій сесії після тієї, на якій цей документ був прийнятий у першому читанні.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2015 року Рада направила до КС законопроект №1776 про скасування депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддів.

КС визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплені Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.

29 серпня нова Рада 9-го скликання набула повноважень і відкрила 1-у сесію.

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