Верховна Рада має намір скасувати депутатську недоторканність з 2020 року.

За ухвалення проекту постанови №1095 про прийняття законопроекту Ради 8-го скликання №7203 за основу проголосували 363 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

У відповідності зі ст. 159 Конституції законопроект про внесення змін в Основний закон розглядається Радою за наявності висновку КС про відповідність проекту вимогам ст. 157 і 158 Конституції.

Згідно зі ст. 157 Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Також, відповідно до цієї статті, Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Згідно зі ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

Крім того, відповідно до цієї статті, Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції.

Законопроектом №7203 пропонується внести зміни до ст. 80 Конституції, яка говорить, що парламентаріям гарантується депутатська недоторканність: вони не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Раді та її органах (крім відповідальності за образу чи наклеп), а також не можуть бути без згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Зокрема, пропонується залишити в Конституції лише ту частину цієї статті, яка стосується відповідальності за висловлювання і голосування, прибравши згадки про гарантії недоторканності та неможливість притягнення до відповідальності, затримання і арешту без згоди Ради.

При цьому законопроектом передбачається, що дані зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

У разі позитивного висновку КС зміни до Конституції приймаються шляхом голосування за відповідний законопроект 226 голосами в першому читанні і 300 голосами на наступній черговій сесії Ради - у другому.

Перша сесія Ради 9-го скликання триватиме до лютого, друга відкриється 4 лютого.

У березні 2016 року КС розтлумачив, що парламент може голосувати в цілому за проект змін до Конституції на будь-якій наступній черговій сесії після тієї, на якій цей документ був прийнятий у першому читанні.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2015 року Рада направила до КС законопроект №1776 про скасування депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддів.

КС визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплені Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.

29 серпня нова Рада 9-го скликання набула повноважень і відкрила 1-у сесію.