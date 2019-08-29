Рада избрала первым вице-спикером Стефанчука

Верховная Рада избрала депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента.

За проголосовали 330 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Стефанчуку 43 года, он родился в Тернополе.

Он адвокат, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

С 2011 по 2013 год работал заведующим отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.

До 2019 года занимался исключительно научной деятельностью, работал в Хмельницком университете управления и в Национальной академии прокуратуры Украины.

С 21 мая 2019 года занимает должность представителя Президента в Раде.

Как сообщали Українські Новини, Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова.