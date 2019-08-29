Рада избрала первым вице-спикером Стефанчука

Верховная Рада избрала депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента.\r\nЗа проголосовали 330 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nСтефанчуку 43 года, он родился в Тернополе.\r\nОн адвокат, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.\r\nС 2011 по 2013 год работал заведующим отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.\r\nДо 2019 года занимался исключительно научной деятельностью, работал в Хмельницком университете управления и в Национальной академии прокуратуры Украины.\r\nС 21 мая 2019 года занимает должность представителя Президента в Раде.\r\nКак сообщали Українські Новини, Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова.