Рада избрала вице-спикером депутата Кондратюк от "Батькивщины"

Верховная Рада избрала депутата от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Елену Кондратюк заместителем председателя парламента.

За проголосовали 318 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Кондратюк 49 лет, родилась во Львове.

С 2007 года была депутатом от "Блока Юлии Тимошенко".

Также на выборах 2012 года и 2014 года переизбрана от партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

С 2012 года по 2014 год была заместителем члена делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

С 2007 года по 2012 год была заместителем члена делегации в делегации в Парламентском измерении Центральноевропейской инициативы.

При этом на должность вице-спикера были внесены кандидатуры депутата Мустафы Джемилева (фракция "Европейская солидарность"), депутата Ирины Констанкевич (внефракционная), депутата Нестора Шуфрича (фракция "Оппозиционная платформа").

Однако, по рейтинговому голосованию, за кандидатуру Джемилева отдали голоса 59 депутатов, Констанкевич - 49, Шуфрич - 48.

Как сообщали Українські Новини, Рада избрала первым вице-спикером депутата Руслана Стефанчука ("Слуга народа").

Ранее Рада избрала спикером Разумкова.