ДБР третій раз викликає Порошенка на допит 3 вересня

Держбюро розслідувань в третій раз викликає колишнього президента Петра Порошенка на допит на 3 вересня.Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР."Допит запланований на 3 вересня", - сказали у відомстві.Час допиту не уточнюється.Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки Порошенко на Мальдіви у січні 2018 року.17 липня Порошенко не з'явився на допит. Він полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.\r\n25 липня ДБР завершило допит Порошенка і направило ще одну повістку.Порошенко викликали на черговий допит в ГБР 12 серпня.\r\nКрім того, адвокат заперечує наявність в ГБР кримінальних справ проти Порошенка.Також Портнов заявив, що все майно екс-президента Петра Порошенко та екс-глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої може бути конфісковано в рамках нового кримінального виробництва, яке відкрило ДБР.Тим часом суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Клімкіна і Порошенка.