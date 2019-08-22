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22 серпня 2019, четвер, 11:28 6
Політика 2019-08-22T11:30:01+03:00
Українські Новини
ДБР третій раз викликає Порошенка на допит 3 вересня

ДБР третій раз викликає Порошенка на допит 3 вересня

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Держбюро розслідувань в третій раз викликає колишнього президента Петра Порошенка на допит на 3 вересня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР.

"Допит запланований на 3 вересня", - сказали у відомстві.

Час допиту не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки Порошенко на Мальдіви у січні 2018 року.

17 липня Порошенко не з'явився на допит. Він полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

25 липня ДБР завершило допит Порошенка і направило ще одну повістку.

Порошенко викликали на черговий допит в ГБР 12 серпня.

Крім того, адвокат заперечує наявність в ГБР кримінальних справ проти Порошенка.

Також Портнов заявив, що все майно екс-президента Петра Порошенко та екс-глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої може бути конфісковано в рамках нового кримінального виробництва, яке відкрило ДБР.

Тим часом суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Клімкіна і Порошенка.

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