ГБР расследует возможные незаконные действия пограничников при оформлении поездки Порошенко на Мальдивы

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 году.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.\r\n"На многочисленные запросы представителей СМИ сообщаем: ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего Президента Украины. Следователи ГБР проверят информацию относительно организации экс-Президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов", - сказано в нем.\r\nКроме того, будет расследовано возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы Порошенко.\r\nДосудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366 (служебный подлог), частью 1 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), части 4 статьи 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.\r\nТакже Портнова заявил, что Панама начала расследовать дело против Порошенко по сокрытию преступных доходов.