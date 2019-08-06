ГБР расследует возможные незаконные действия пограничников при оформлении поездки Порошенко на Мальдивы

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"На многочисленные запросы представителей СМИ сообщаем: ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего Президента Украины. Следователи ГБР проверят информацию относительно организации экс-Президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов", - сказано в нем.

Кроме того, будет расследовано возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы Порошенко.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366 (служебный подлог), частью 1 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), части 4 статьи 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.

Также Портнова заявил, что Панама начала расследовать дело против Порошенко по сокрытию преступных доходов.