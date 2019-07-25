ГБР завершило допрос Порошенко и направило еще одну повестку

Государственное бюро расследований завершило допрос бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

Допрос завершился около 17:00 и продлился 1,5 часа.

"Сегодня мы предоставили пояснения, которые были переданы и в письменном виде", - отметил экс-Президент.

Порошенко предоставил пояснения относительно продажи завода "Кузница на Рыбальском".

Кроме того, по его словам, ГБР ведет расследование против телеканала "Прямой".

"Это давление на свободу слова", - заявил Порошенко.

Также экс-Президент обвинил Госбюро в незаконном сотрудничестве с бывшим замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андреем Портновым.

"Он (Портнов) на сегодняшний день исполняет функции что-то среднее между пресс-агентом и куратором, который закидывает соответствующими заявлениями ГБР", - сказал Порошенко.

Он заявил, что ГБР допускает утечку материалов следствия, которые передаются Портнову и представителям России.

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После допроса Госбюро расследований снова вручило Порошенко повестку о вызове на очередной допрос, сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

"Первый допрос состоялся, на очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил", - написал Труба.

Он не уточнил, на какой день экс-президент вызван на очередной допрос.

Труба поприветствовал то, что Порошенко смог явиться на допрос в четверг.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований заявляло о намерении силой доставить бывшего президента Петра Порошенко на допрос в случае его неявки для проведения следственных действий.