ГБР завершило допрос Порошенко и направило еще одну повестку

Государственное бюро расследований завершило допрос бывшего Президента Петра Порошенко.\r\nОб этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.\r\nДопрос завершился около 17:00 и продлился 1,5 часа.\r\n"Сегодня мы предоставили пояснения, которые были переданы и в письменном виде", - отметил экс-Президент.\r\nПорошенко предоставил пояснения относительно продажи завода "Кузница на Рыбальском".\r\nКроме того, по его словам, ГБР ведет расследование против телеканала "Прямой".\r\n"Это давление на свободу слова", - заявил Порошенко.\r\nТакже экс-Президент обвинил Госбюро в незаконном сотрудничестве с бывшим замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андреем Портновым.\r\n"Он (Портнов) на сегодняшний день исполняет функции что-то среднее между пресс-агентом и куратором, который закидывает соответствующими заявлениями ГБР", - сказал Порошенко.\r\nОн заявил, что ГБР допускает утечку материалов следствия, которые передаются Портнову и представителям России.\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\nПосле допроса Госбюро расследований снова вручило Порошенко повестку о вызове на очередной допрос, сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.\r\n"Первый допрос состоялся, на очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил", - написал Труба.\r\nОн не уточнил, на какой день экс-президент вызван на очередной допрос.\r\nТруба поприветствовал то, что Порошенко смог явиться на допрос в четверг.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований заявляло о намерении силой доставить бывшего президента Петра Порошенко на допрос в случае его неявки для проведения следственных действий.