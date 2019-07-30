Порошенко ждут на допрос в ГБР 12 августа

Госбюро расследований снова вызывает бывшего Президента Петра Порошенко на допрос на 12 августа после того, как Порошенко пришел на крестный ход , хотя в ГБР говорил, что уедет в долгосрочный отпуск

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вызвали на 12 августа", - сказал он.

По его словам, Порошенко ждут на допросе в 09:30.

Повестка уже ему отправлена.

Как сообщали Українськi Новини, суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко.

Тем временем Вовк заявил, что Порошенко является врагом судебной власти, а Аваков обвинил экс-президента во вранье.

Ранее ГБР завершило допрос Порошенко и направило еще одну повестку, после чего неизвестные напали на кортеж Порошенко. Кроме того, Государственное бюро расследований заявляло о намерении силой доставить бывшего президента Петра Порошенко на допрос в случае его неявки для проведения следственных действий.

17 июля Порошенко не явился на допрос. Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было.