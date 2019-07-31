Адвокат отрицает наличие в ГБР уголовных дел против Порошенко

Адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань отрицает наличие в Государственном бюро расследований (ГБР) уголовных производств против экс-Президента.

Об этом Головань написал в своем блоге в издании "Украинская правда", передают Українськi Новини.

Он опровергает заявление директора ГБР Романа Трубы о том, что в отношении Порошенко открыто 11 уголовных производств.

Головань утверждает, что Порошенко только имеет статус свидетеля в двух производствах.

"Вряд ли кто-то может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля", - написал он.

Кроме того, Головань обвинил работников ГБР в том, что они не предоставляют адвокатам Порошенко информацию, ссылаясь на то, что они не имеют статуса защитника.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований снова вызывает бывшего Президента Петра Порошенко на допрос на 12 августа.

Ранее суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Петром Порошенко.

Тем временем глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что бывший президент Петр Порошенко - враг судебной власти.