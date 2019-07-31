Адвокат отрицает наличие в ГБР уголовных дел против Порошенко

Адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань отрицает наличие в Государственном бюро расследований (ГБР) уголовных производств против экс-Президента.\r\nОб этом Головань написал в своем блоге в издании "Украинская правда", передают Українськi Новини.\r\nОн опровергает заявление директора ГБР Романа Трубы о том, что в отношении Порошенко открыто 11 уголовных производств.\r\nГоловань утверждает, что Порошенко только имеет статус свидетеля в двух производствах.\r\n"Вряд ли кто-то может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля", - написал он.\r\nКроме того, Головань обвинил работников ГБР в том, что они не предоставляют адвокатам Порошенко информацию, ссылаясь на то, что они не имеют статуса защитника.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований снова вызывает бывшего Президента Петра Порошенко на допрос на 12 августа.\r\nРанее суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Петром Порошенко.\r\nТем временем глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что бывший президент Петр Порошенко - враг судебной власти.