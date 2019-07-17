Порошенко не явился на допрос в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко не прибыл на допрос в Госбюро расследований в среду, где его сегодня ждали.\r\nОб этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\n"Порошенко был вызван на допрос, но не явился", - сказал он.\r\nПо его словам, Порошенко будет вызван повторно на допрос.\r\nТруба надеется, что Порошенко даст показания.\r\nКак сообщали Українськi Новини, у Порошенко заявили, что он не придет на допрос в ГБР.\r\nПечерский районный суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в Администрации Президента копии указов бывшего президента Петра Порошенко о проведении конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия.\r\nВ партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы. Позже Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было. \r\nТем временем военная прокуратура расследует скандальную закупку Порошенко раций для армии.