Порошенко не явился на допрос в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко не прибыл на допрос в Госбюро расследований в среду, где его сегодня ждали.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Порошенко был вызван на допрос, но не явился", - сказал он.

По его словам, Порошенко будет вызван повторно на допрос.

Труба надеется, что Порошенко даст показания.

Как сообщали Українськi Новини, у Порошенко заявили, что он не придет на допрос в ГБР.

Печерский районный суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в Администрации Президента копии указов бывшего президента Петра Порошенко о проведении конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия.

В партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы. Позже Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было.

Тем временем военная прокуратура расследует скандальную закупку Порошенко раций для армии.