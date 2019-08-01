ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов

Все имущество экс-президента Петра Порошенко, выехавшего, согласно данным СМИ, в ОАЭ, и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой может быть конфисковано в рамках нового уголовного производства, которое открыло ГБР.

Об этом Портнов сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Уважаемые друзья, информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование", - написал он.

По словам Портнова, организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц Укроборонпрома и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна Укроборонпром многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты, что привело к хищению у украинской армии несколькоих миллиардов гривен под прикрытием официального решения правления НБУ.

"Это дело может позволить конфисковать у Порошенко и Гонтаревой в доход государства абсолютно всё, принадлежащее им имущество - заводы, акции, недвижимость и деньги", - считает Портнов.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР уже на 12 августа.

17 июля Порошенко не явился на допрос. Он улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было.

25 июля ГБР завершило допрос Порошенко и направило еще одну повестку.

Тем временем адвокат отрицает наличие в ГБР уголовных дел против Порошенко.