подписаться на рассылку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов
01 августа 2019, четверг, 09:55 740
Политика 2019-08-01T10:03:50+03:00
Українські Новини
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов

ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Все имущество экс-президента Петра Порошенко, выехавшего, согласно данным СМИ, в ОАЭ, и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой может быть конфисковано в рамках нового уголовного производства, которое открыло ГБР.

Об этом Портнов сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Уважаемые друзья, информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование", - написал он.

По словам Портнова, организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц Укроборонпрома и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна Укроборонпром многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты, что привело к хищению у украинской армии несколькоих миллиардов гривен под прикрытием официального решения правления НБУ.

"Это дело может позволить конфисковать у Порошенко и Гонтаревой в доход государства абсолютно всё, принадлежащее им имущество - заводы, акции, недвижимость и деньги", - считает Портнов.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР уже на 12 августа.

17 июля Порошенко не явился на допрос. Он улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было. 

25 июля ГБР завершило допрос Порошенко и направило еще одну повестку.

Тем временем адвокат отрицает наличие в ГБР уголовных дел против Порошенко.

 

Больше новостей о: Валерия Гонтарева Андрей Портнов Петр Порошенко ГБР Украины

Архив
Новости
Рубль подорожал в киевских обменниках 10:52
Доллар и евро после стремительного падения взлетели 10:24
Кличко просит НАБУ открыть дело по возможному предложению Богдану $20 млн взятки 10:05
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Номер Юраша в отеле Трускавца. Фото:
Самый молодой депутат Рады в истории Украины Юраш показал свой номер в отеле Трускавца 09:47
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
Доллар продолжает пробивать дно: курс валют 05:40
У него уже все позади, - Гройсман о Порошенко 21:01
После рекордного подорожания помидоров цены на них резко обвалились 11:36
больше новостей
Труба узурпирует власть, - Попович 13:20
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
Порошенко ждут на допрос в ГБР 12 августа 14:49
Денис Невядомский: Смех авгуров. "Кейс Шевчука" и десакрализация Конституционного суда 15:43 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok