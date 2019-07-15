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  • Порошенко летит в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его нет
15 июля 2019, понедельник, 22:02 80
Политика 2019-07-15T22:02:28+03:00
Українські Новини
Порошенко летит в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его нет

Порошенко летит в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его нет

Петр Порошенко отбывает в Страсбург, где состоятся выборы Президента Еврокомиссии, несмотря на то, что его завтра, в 9:30 ждут в Госбюро расследований на допрос. Об этом сообщают "Вести".

Петр Порошенко вызов на допрос проигнорирует, о чем заранее уведомила пресс-служба его партии "Европейская Солидарность". Там сообщили: "По состоянию на 12 июля лидер партии, Петр Порошенко, не получал никаких повесток от любых следственных органов", а также уточнили, что в означенное время экс-президента вовсе не будет в Киеве. "График Петра Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза".

"Вести" дозвонились в пресс-службу Европейского парламента, где нам сообщили: фамилия Петра Порошенко отсутствует в графике официальных мероприятий. "Его встреч нет в официальном графике, хотя у него будут все возможности встретиться с политическими группами. Что точно можем сказать, он не в списке. Обычно гостей приглашает глава Европейского парламента, также они могут быть приглашены политическими группами. В данном случае это могла бы быть группа членов Европарламента по связям с Украиной, но она пока не создана", - сказали "Вестям" в офисе главы начальника Отдела пресс-службы Европарламента, Марджори Ван Ден Бреке.

уществует несколько механизмов, которые могут обеспечить присутствие Петра Порошенко на высоком мероприятии. Первый, собственно, назвали в самом Европарламенте: приглашение официальными лицами. Второй - получение приглашения от общественных советов при уважаемых международных организациях и институтах. Наконец, третий способ "внедрения" подразумевает высокий статус самого просителя. 

Визит Порошенко в Страсбург приходится на "не-топовый" с точки зрения повестки день, в повестке которого значатся рассмотрение таких "актуальных" для Украины вопросов, как "гуманитарная помощь Средиземноморскому региону" и "зоны чистого воздуха в городах ЕС". Где и с кем именно экс-президент намерен совершать "ряд встреч" по заявленной им проблематике (продление санкционной политики против ЕС, формирование наблюдательной комиссии ЕС по мониторингу нарушения прав татар в Крыму) - неизвестно.

Напомним, что ранее ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского.

ГБР считает политическим давлением пикет сторонников Порошенко под своим офисом.

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