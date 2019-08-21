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21 августа 2019, среда, 06:00 1176
Силовые структуры 2019-08-21T06:00:03+03:00
Українські Новини
Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко

Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко

Климкин и Порошенко. Фото: replyua.net
Климкин и Порошенко. Фото: replyua.net

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступил иск от гражданина (имя не указано) о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и бывшим президентом по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Обстоятельства правонарушения не раскрываются.

Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.

Как сообщали Українськi Новини, Климкин назвал нового руководителя МИДа.

Министр Климкин ушел в политический отпуск.

Ранее, Верховная Рада отказалась уволить Климкина.

ГБР засекретило информацию по делам Порошенко.

 

 

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