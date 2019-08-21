Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и экс-президентом Петром Порошенко.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nВ суд поступил иск от гражданина (имя не указано) о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и бывшим президентом по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.\r\nОбстоятельства правонарушения не раскрываются.\r\nОднако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.\r\n15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Климкин назвал нового руководителя МИДа.\r\nМинистр Климкин ушел в политический отпуск.\r\nРанее, Верховная Рада отказалась уволить Климкина.\r\nГБР засекретило информацию по делам Порошенко.\r\n \r\n