Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступил иск от гражданина (имя не указано) о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и бывшим президентом по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Обстоятельства правонарушения не раскрываются.

Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.

Как сообщали Українськi Новини, Климкин назвал нового руководителя МИДа.

Министр Климкин ушел в политический отпуск.

Ранее, Верховная Рада отказалась уволить Климкина.

ГБР засекретило информацию по делам Порошенко.