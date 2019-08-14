підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 серпня 2019, середа, 13:44 7
Верховна Рада і партії 2019-08-14T15:15:02+03:00
Українські Новини
"Слузі народу" ніхто не пропонував формувати коаліцію

"Слузі народу" ніхто не пропонував формувати коаліцію

"Слуги народу". Фото:zesluganarodu/Facebook

Партія "Слуга народу", за ініціативою якої буде проведено перше засідання нової Ради 29 серпня, не отримувала пропозицій щодо формування коаліції Верховної Ради.

Про це на брифінгу повідомив лідер партії Дмитро Разумков, передають Українські новини.

"Офіційні пропозиції щодо парламенту з коаліції або створення такої політичної партії "Слузі народу" не надходили", - сказав він.

Як повідомляли Українські новини, "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Після чого "Слуги народу" пройшли тижневе навчання у Трускавці.

У Трускавці радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу", що всі вони ніхто.

Раніше в "Слуги народу" заявили, що партія "Голос" - непоганий варіант для коаліції.

В свою чергу Володимир Зеленський пропонував партії "Голос" формувати коаліцію зі "Слугою народу" в Раді.

"Європейська солідарність" Петра Порошенка також вважає "Голос" своїм головним партнером у Верховній Раді. Тим часом "Голос" не збирається формувати коаліцію у Раді з проросійськими силами.

Більше новин про: Верховна Рада Слуга народу коаліція

Архів
Новини
Питання Донбасу повинні вирішувати окремий парламентський комітет і спеціальний віце-прем'єр в уряді, - Пузанов 15:25
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС збереже стабільне енергопостачання Луганській області, - директор енергопрограм Центру Разумкова 15:13
Кабмін знизив ціну на газ для Луганської ТЕС Ахметова 15:13
ФК "Динамо" (Київ) звільнив головного тренера Хацкевича 14:54
Разумков не дав Рабіновичу говорити російською в Раді 14:39
більше новин
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
На Донбасі знову страйкують шахтарі, - Волинець 15:46
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
ЦВК зареєструвала перших 25 депутатів Ради: список 17:02
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok