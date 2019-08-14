"Слузі народу" ніхто не пропонував формувати коаліцію

Партія "Слуга народу", за ініціативою якої буде проведено перше засідання нової Ради 29 серпня, не отримувала пропозицій щодо формування коаліції Верховної Ради.

Про це на брифінгу повідомив лідер партії Дмитро Разумков, передають Українські новини.

"Офіційні пропозиції щодо парламенту з коаліції або створення такої політичної партії "Слузі народу" не надходили", - сказав він.

Як повідомляли Українські новини, "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Після чого "Слуги народу" пройшли тижневе навчання у Трускавці.

У Трускавці радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу", що всі вони ніхто.