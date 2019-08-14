"Слузі народу" ніхто не пропонував формувати коаліцію

Партія "Слуга народу", за ініціативою якої буде проведено перше засідання нової Ради 29 серпня, не отримувала пропозицій щодо формування коаліції Верховної Ради.\r\nПро це на брифінгу повідомив лідер партії Дмитро Разумков, передають Українські новини.\r\n"Офіційні пропозиції щодо парламенту з коаліції або створення такої політичної партії "Слузі народу" не надходили", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські новини, "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.\r\nПісля чого "Слуги народу" пройшли тижневе навчання у Трускавці.\r\n\r\nУ Трускавці радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу", що всі вони ніхто.\r\n\r\n\r\nРаніше в "Слуги народу" заявили, що партія "Голос" - непоганий варіант для коаліції.\r\nВ свою чергу Володимир Зеленський пропонував партії "Голос" формувати коаліцію зі "Слугою народу" в Раді.\r\n"Європейська солідарність" Петра Порошенка також вважає "Голос" своїм головним партнером у Верховній Раді. Тим часом "Голос" не збирається формувати коаліцію у Раді з проросійськими силами.\r\n