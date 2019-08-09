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09 августа 2019, пятница, 15:13 219
Верховная Рада и партии 2019-08-09T15:33:26+03:00
Українські Новини
Первое заседание новой Рады пройдет 29 августа

Первое заседание новой Рады пройдет 29 августа

Верховная Рада. Фото: cnap-if.org.ua
Верховная Рада. Фото: cnap-if.org.ua

Первое заседание первой сессии Верховной Рады 9-го созыва, фамилии депутатов которого были опубликованы "Голосом УкраЇни", пройдет 29 августа.

Соответствующее решение было принято на заседании подготовительной группы парламента, передают Українські Новини.

"Торжественное заседание пройдет 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной Рады Украины", - заявил избранный депутатом Рады от "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

Данную инициативу выдвинула партия "Слуга народа".

Как сообщали Українські Новини, ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий.

Ранее в "Слуге народа" назвали кандидатов на должность спикера и вице-спикера.

Тем временем народные депутаты Верховной Рады IX созыва в среднем на 7 лет младше своих предшественников.

Кроме того, "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

А Луценко заявил, что пойдет в отставку как только новая Рада начнет работу.

Также стало известно, сколько потратили партии на предвыборную кампанию: лидируют "Слуга народа", "Голос" и "Евросолидарность"

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