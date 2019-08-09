Первое заседание новой Рады пройдет 29 августа

Первое заседание первой сессии Верховной Рады 9-го созыва, фамилии депутатов которого были опубликованы "Голосом УкраЇни", пройдет 29 августа.\r\nСоответствующее решение было принято на заседании подготовительной группы парламента, передают Українські Новини.\r\n"Торжественное заседание пройдет 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной Рады Украины", - заявил избранный депутатом Рады от "Слуги народа" Дмитрий Разумков.\r\nДанную инициативу выдвинула партия "Слуга народа".\r\nКак сообщали Українські Новини, ЦИК установил результаты выборов в Раду по спискам партий.\r\nРанее в "Слуге народа" назвали кандидатов на должность спикера и вице-спикера.\r\nТем временем народные депутаты Верховной Рады IX созыва в среднем на 7 лет младше своих предшественников.\r\nКроме того, "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.\r\nА Луценко заявил, что пойдет в отставку как только новая Рада начнет работу.\r\nТакже стало известно, сколько потратили партии на предвыборную кампанию: лидируют "Слуга народа", "Голос" и "Евросолидарность"