Советник Зеленского заявил депутатам "Слуги народа" в Трускавце, что они все никто

Один из главных политтехнологов "Слуги народа" Никита Потураев выступил в Трускавце на лекции для депутатов от партии, сообщает "Страна".

Модератор представил Потураева будущим депутатам, как "представителя идеологической группы", и он обратился к ним с эмоциональной речью.

"Давайте разберемся, прежде, чем начнем работать (а я буду работать вместе с вами), кто мы такие. Это очень важно. То есть сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка. Ответ: нет. Я работаю с 1996-го года и мой первый клиент была Юлия Владимировна Тимошенко. Смотрите, есть социологическая цитата по поводу всех здесь сидящих. Поправка на явку, туда-сюда. В общем - почти 45. Как это произошло? Как вы здесь оказались? Я вам объясню как. Потому что моя работа объяснять как. Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам про это уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание: все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас, в это время, еще в детский сад ходили... Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь. Что такое партия? Это с английского означает "часть". Часть общества. Вы еще не партия, но вам предстоит ею стать. Вам нужно стать политическими субъектами. Это ваша задача на эту неделю. Мы хотим ровно этого. Я знаю, и поверьте, все знают. Об этом все знают. Об этом знает Дмитрий, об этом знает Александр, об этом знаю я. Там кто-то уже в телефонах. Я же это вижу. Кто-то думает о том, как поехать во Львов. Кто-то думает о том, как вообще свалить - ок! Это ваше право. Вы были никем, но те, кто останутся - станут кем-то", - заявил народным избранникам Потураев.

По словам источника издания в "Слуге народа", выступление Потураева вызвало весьма неоднозначную реакцию среди будущих депутатов.

"Многие, мягко говоря, ох@ли и первое, что начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто? Когда организаторы мероприятия пытались позиционировать себя как лидеры фракции, это вызывало смех. Когда же мы услышали заявление Потураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких как Потураев на работу в приличное место не возьмут. Короче, лекторский эпатаж вызвал обратный эффект", - рассказал источник издания, присутствующий на лекции.

Источник уточнил, что попытается донести до руководства партии и Президента мысль о том, что не самая правильная стратегия - коммуницировать с людьми через столь странных посредников как Потураев или же Давид Арахамия (4-й номер в списке "Слуги народа").

"Не нужно между нами, взрослыми людьми выстраивать прослойку в лице "потураевых-арахамий", осененных идеями Петра Алексеевича и пытающихся монополизировать влияние во фракции. Так не будет", - сказал источник.

Как сообщали Українські Новини, Дубинский назвал некомпетентным однопартийца от "Слуги народа". Ранее Потураев заявил, что Зеленский может начать наступление на Донбассе.

Тем временем новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда.