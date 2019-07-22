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22 июля 2019, понедельник, 11:01 835
Выборы 2019-07-22T11:26:41+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство

"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство

После обработки 41,70% голосов партия "Слуга народа" украинского президента Владимира Зеленского претендует на 122 мест в Верховной Раде по партийным спискам, а ее кандидаты побеждают не менее чем в 125 мажоритарных округах. Об этом сообщается в данных ЦИК.

Таким образом при сохранении распределения долей она может получить больше 226 мандатов, необходимых для большинства в парламенте и самостоятельного формирования кабинета министров без коалиции с другими партиями. Это будет первым подобным случаем за историю страны.

Инфографика: Українська правдаИнфографика: Українська правда

Кандидаты от "Слуги народа", по предварительным результатам, лидируют во всех округах Киева, а также подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.

Кандидаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" побеждают в восьми округах на территории Луганской и Донецкой областях. Выдвигавшаяся в донецком поселке Зайцево Надежда Савченко набрала там всего восемь голосов, отмечает "Громадское". Еще по несколько округов взяли кандидаты от остальных партий, самовыдвиженцы побеждают в около 50 из 199 округов.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

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