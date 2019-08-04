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04 августа 2019, воскресенье, 19:32 84
Политика 2019-08-04T19:32:18+03:00
Українські Новини
Недельное обучение "слуг народа" в Трускавце окончено

Недельное обучение "слуг народа" в Трускавце окончено

Депутаты
Депутаты "Слуги народа". Фото: Facebook/Слуга народа

Сегодня, 4 августа, в Трускавце Львовской области закончилось недельное обучение будущих депутатов партии "Слуги народа", которое обошлось ей как минимум в 5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба партии в социальной сети Facebook.

"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютном месту Rixos Prykarpattya ", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что "благодаря гостеприимной встрече знания усваивались лучше".

Также руководитель пресс-офиса "Слуги народа" Евгения Кравчук на своей странице сообщила, что "Слуга народа" решила основать Офис обучения и развития партии.

"Трускавецкий интенсив для депутатов завершен, но show will go on (шоу будет продолжаться) - мы основываем Офис обучения и развития партии и уже планируем на осень новые программы", - написала Кравчук.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде.

Ранее советник Зеленского заявил депутатам "Слуги народа" в Трускавце, что они все никто.

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