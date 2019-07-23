В "Слуге народа" заявили, что партия "Голос" - неплохой вариант для коалиции

Партия "Слуга народа" хочет создать коалицию с новыми политическими силами. Об этом председатель партии Дмитрий Разумков заявил в интервью "Украинской правде".

"...Наверное, я не буду здесь новым, если скажу, что да, действительно, мы бы хотели формировать коалицию с новыми политическими силами, которые попадут в парламент", - сказал Разумков.

По его словам, из тех, кто проходит, речь не идет о коалиции с "Оппозиционной платформой - За жизнь".

По мнению Разумкова "Голос" был бы неплохим вариантом. Но официальных переговоров партии еще не проводили.

А тем временем "Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.