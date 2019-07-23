подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 09:56 472
Выборы 2019-07-23T09:56:17+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" заявили, что партия "Голос" - неплохой вариант для коалиции

В "Слуге народа" заявили, что партия "Голос" - неплохой вариант для коалиции

Партия "Слуга народа" хочет создать коалицию с новыми политическими силами. Об этом председатель партии Дмитрий Разумков заявил в интервью "Украинской правде".

"...Наверное, я не буду здесь новым, если скажу, что да, действительно, мы бы хотели формировать коалицию с новыми политическими силами, которые попадут в парламент", - сказал Разумков.

По его словам, из тех, кто проходит, речь не идет о коалиции с "Оппозиционной платформой - За жизнь".

По мнению Разумкова "Голос" был бы неплохим вариантом. Но официальных переговоров партии еще не проводили.

А тем временем "Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

Больше новостей о: Коалиция Парламентские выборы Партия "Слуга народа"

Архив
Новости
Работают на российские спецслужбы и саботируют украинское кино: СБУ открыла дело против всех украинских кинопрокатчиков 11:03
КПВВ "Майорск" после заминирования восстановил свою работу 10:54
Суд проведет экспертизу слов Коломойского на угрозы убийством клиентам адвоката Трампа 10:48
Днепропетровская область лидирует по росту доходов бюджета, - Голик 10:27
Нардепы - "враги прессы" не смогли переизбраться в Верховную Раду, - НСЖУ 10:26
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария 09:54 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Грановский уступил кандидату от "Слуги народа" Куницкому в Харькове 12:02
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok