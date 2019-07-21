"Голос" не собирается формировать коалицию в Раде с пророссийскими силами

Политическая партия "Голос" не намерена формировать коалицию в Верховной Раде с пророссийскими силами.\r\nОб этом на брифинге сказал заместитель главы партии Ярослав Юрчишин, передают Українські Новини.\r\n"Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые представляют не украинские интересы, а интересы страны-оккупанта, как бы они ни назывались, за что или за чью жизнь они бы ни выступали", - сказал он.\r\nЮрчишин также отметил, что для того, чтобы старые политики могли войти в коалицию, они должны обновиться не формально, "прикрывшись несколькими новыми лицами", а фактически, делая все, чтобы в Украине присутствовали европейские стандарты.\r\nЗамглавы партии также подчеркнул, что "Голос" готов к коалиции с новыми политсилами, если за ними не стоят олигархи и коррумпированный интерес.\r\n"Давайте посмотрим, кто придет. Следующим шагом станет реальное обсуждение красных линий. В рамках этих красных линий мы будем так или иначе обсуждать пункты коалиционного соглашения и только после этого можно говорить об объединении и создании правительства", - сказал лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире телеканала "1+1".\r\nКак сообщали Українські Новини, по данным "Национального exit-poll-2019", 43,9% избирателей проголосовали за "Слугу народа", 11,5% - за "Оппозиционную платформу", 8,9% - за "Евросолидарность", 7,6% - за "Батьківщину", 6,3% - за "Голос" на выборах Рады.\r\nТемв ременем Владимир Зеленский предложил партии "Голос" формировать коалицию со "Слугой народа" в Раде.\r\n"Европейская солидарность" также считает "Голос" своим главным партнером в Раде.