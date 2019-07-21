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21 июля 2019, воскресенье, 21:30 114
Выборы 2019-07-21T21:36:34+03:00
Українські Новини
"Голос" не собирается формировать коалицию в Раде с пророссийскими силами

"Голос" не собирается формировать коалицию в Раде с пророссийскими силами

Святослав Вакарчук в штабе
Святослав Вакарчук в штабе "Голоса". Фото: facebook/annasteshenko

Политическая партия "Голос" не намерена формировать коалицию в Верховной Раде с пророссийскими силами.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы партии Ярослав Юрчишин, передают Українські Новини.

"Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые представляют не украинские интересы, а интересы страны-оккупанта, как бы они ни назывались, за что или за чью жизнь они бы ни выступали", - сказал он.

Юрчишин также отметил, что для того, чтобы старые политики могли войти в коалицию, они должны обновиться не формально, "прикрывшись несколькими новыми лицами", а фактически, делая все, чтобы в Украине присутствовали европейские стандарты.

Замглавы партии также подчеркнул, что "Голос" готов к коалиции с новыми политсилами, если за ними не стоят олигархи и коррумпированный интерес.

"Давайте посмотрим, кто придет. Следующим шагом станет реальное обсуждение красных линий. В рамках этих красных линий мы будем так или иначе обсуждать пункты коалиционного соглашения и только после этого можно говорить об объединении и создании правительства", - сказал лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире телеканала "1+1".

Как сообщали Українські Новини, по данным "Национального exit-poll-2019", 43,9% избирателей проголосовали за "Слугу народа", 11,5% - за "Оппозиционную платформу", 8,9% - за "Евросолидарность", 7,6% - за "Батьківщину", 6,3% - за "Голос" на выборах Рады.

Темв ременем Владимир Зеленский предложил партии "Голос" формировать коалицию со "Слугой народа" в Раде.

"Европейская солидарность" также считает "Голос" своим главным партнером в Раде.

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