У Дніпропетровській області 16 мандатів забрала "Слуга народу"

21 липня українці мали змогу обрати депутатів Верховної Ради. В парламент зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 199 - за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов в Раду в Дніпропетровській області.

Від партії "Слуга народа" в області виграли Дмитро Кисилевський, Максим Бужанський, Кирилл Нестеренко, Вячеслав Медяник, Юрій Мисягін, Сергій Демченко, Ганна Личман, Володимир Захарченко, Олена Криворучкіна, Юрій Корявченков, Дмитро Чорний, Денис Герман, Роман Каптелов, Владислав Бородін, Сергій Северин, Олександр Трухін.



Самовисуванець Дмитро Шпенов переміг на 37 окрузі Дніпропетровської області.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат



Всього було зареєстровано 3220 депутатів в 199 одномандатних виборчих округах.





Як повідомляли Українські Новини, Пашковский від "Слуги народа" переміг депутата від БПП у Вінниці.



Тим часом піар-директор "Алкоголь СТОП" виграв у депутата від ОПЗЖ.