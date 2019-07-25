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25 липня 2019, четвер, 13:35 12 Список
Вибори 2019-07-25T14:15:02+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області 16 мандатів забрала "Слуга народу"

У Дніпропетровській області 16 мандатів забрала "Слуга народу"

21 липня українці мали змогу обрати депутатів Верховної Ради. В парламент зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 199 - за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов в Раду в Дніпропетровській області.

Від партії "Слуга народа" в області виграли Дмитро Кисилевський, Максим Бужанський, Кирилл Нестеренко, Вячеслав Медяник, Юрій Мисягін, Сергій Демченко, Ганна Личман, Володимир Захарченко, Олена Криворучкіна, Юрій Корявченков, Дмитро Чорний, Денис Герман, Роман Каптелов, Владислав Бородін, Сергій Северин, Олександр Трухін. 

Самовисуванець Дмитро Шпенов переміг на 37 окрузі Дніпропетровської області. 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Дніпропетровська область
24 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 54,16   КИСИЛЕВСЬКИЙ ДМИТРО ДАВИДОВИЧ 59,36  
25 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,99   БУЖАНСЬКИЙ МАКСИМ АРКАДІЙОВИЧ 28,21  
26 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,76   НЕСТЕРЕНКО КИРИЛЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 37,83  
27 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,06   МЕДЯНИК В’ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 43,79  
28 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,76   МИСЯГІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 55,40  
29 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 57,88   ДЕМЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 54,73  
30 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 55,23   ЛІЧМАН ГАННА ВАСИЛІВНА 47,79  
31 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 63,47   ЗАХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 56,25  
32 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 64,25   КРИВОРУЧКІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 55,37  
33 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 62,49   КОРЯВЧЕНКОВ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 60,84  
34 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 57,17   ЧОРНИЙ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 36,59  
35 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 56,24   ГЕРМАН ДЕНИС ВАДИМОВИЧ 46,89  
36 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,69   КАПТЄЛОВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 40,57  
37 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 63,44   ШПЕНОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ 34,70  
38 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 56,03   БОРОДІН ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 40,65  
39 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 57,62   СЕВЕРИН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 53,29  
40 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 58,36   ТРУХІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 56,86


Всього було зареєстровано 3220 депутатів в 199 одномандатних виборчих округах. 


Як повідомляли Українські Новини, Пашковский від "Слуги народа" переміг депутата від БПП у Вінниці. 

Тим часом піар-директор "Алкоголь СТОП" виграв у депутата від ОПЗЖ

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