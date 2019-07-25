У Дніпропетровській області 16 мандатів забрала "Слуга народу"

21 липня українці мали змогу обрати депутатів Верховної Ради. В парламент зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 199 - за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов в Раду в Дніпропетровській області.Від партії "Слуга народа" в області виграли Дмитро Кисилевський, Максим Бужанський, Кирилл Нестеренко, Вячеслав Медяник, Юрій Мисягін, Сергій Демченко, Ганна Личман, Володимир Захарченко, Олена Криворучкіна, Юрій Корявченков, Дмитро Чорний, Денис Герман, Роман Каптелов, Владислав Бородін, Сергій Северин, Олександр Трухін. Самовисуванець Дмитро Шпенов переміг на 37 окрузі Дніпропетровської області. \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДніпропетровська область\r\n\r\n\r\n24\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n54,16\r\n \r\nКИСИЛЕВСЬКИЙ ДМИТРО ДАВИДОВИЧ\r\n59,36\r\n \r\n\r\n\r\n25\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,99\r\n \r\nБУЖАНСЬКИЙ МАКСИМ АРКАДІЙОВИЧ\r\n28,21\r\n \r\n\r\n\r\n26\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,76\r\n \r\nНЕСТЕРЕНКО КИРИЛЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n37,83\r\n \r\n\r\n\r\n27\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,06\r\n \r\nМЕДЯНИК В’ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n43,79\r\n \r\n\r\n\r\n28\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,76\r\n \r\nМИСЯГІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ\r\n55,40\r\n \r\n\r\n\r\n29\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n57,88\r\n \r\nДЕМЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ\r\n54,73\r\n \r\n\r\n\r\n30\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n55,23\r\n \r\nЛІЧМАН ГАННА ВАСИЛІВНА\r\n47,79\r\n \r\n\r\n\r\n31\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n63,47\r\n \r\nЗАХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ\r\n56,25\r\n \r\n\r\n\r\n32\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n64,25\r\n \r\nКРИВОРУЧКІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА\r\n55,37\r\n \r\n\r\n\r\n33\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n62,49\r\n \r\nКОРЯВЧЕНКОВ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n60,84\r\n \r\n\r\n\r\n34\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n57,17\r\n \r\nЧОРНИЙ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ\r\n36,59\r\n \r\n\r\n\r\n35\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n56,24\r\n \r\nГЕРМАН ДЕНИС ВАДИМОВИЧ\r\n46,89\r\n \r\n\r\n\r\n36\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,69\r\n \r\nКАПТЄЛОВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n40,57\r\n \r\n\r\n\r\n37\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n63,44\r\n \r\nШПЕНОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ\r\n34,70\r\n \r\n\r\n\r\n38\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n56,03\r\n \r\nБОРОДІН ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n40,65\r\n \r\n\r\n\r\n39\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n57,62\r\n \r\nСЕВЕРИН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ\r\n53,29\r\n \r\n\r\n\r\n40\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n58,36\r\n \r\nТРУХІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ\r\n56,86\r\n\r\n\r\n\r\nВсього було зареєстровано 3220 депутатів в 199 одномандатних виборчих округах. Як повідомляли Українські Новини, Пашковский від "Слуги народа" переміг депутата від БПП у Вінниці. Тим часом піар-директор "Алкоголь СТОП" виграв у депутата від ОПЗЖ.