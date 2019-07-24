В Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьера, депутата от БПП и певицу Приходько

Юрист Максим Пашковский, выдвинутый партией "Слуга народа", победил на выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу №11 в Виннице, опередив депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Кудлаенко, вице-премьер-министра Владимира Кистиона и певицу Анастасию Приходько.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nПашковский получил 26,62% голосов избирателей.\r\nЕму 36 лет, он юрист (основатель социального проекта "Юридическая клиника "Скорая юридическая помощь") и предприниматель (директор торговой фирмы "Панчер Солюшнс").\r\nВторой результат в округе получил Кудлаенко - 15,11%.\r\nОн действующий депутат Рады, который прошел по списку БПП, однако в бюллетене значился как самовыдвиженец, беспартийный, доцент кафедры менеджмента Винницкого торгово-экономического института.\r\nТретьим по количеству полученных на выборах голосов стал кандидат от "Европейской солидарности", первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Андрей Гижко - 11,12%.\r\nСамовыдвиженцем в этом округе баллотировался вице-премьер Кистион, однако получил только пятый результат - 9,58% голосов.\r\nТакже по данному округу выдвигалась певица Анастасия Приходько от "Всеукраинского объединения "Батьківщина", но по результатам стала девятой из тринадцати кандидатов - 3,75% голосов.\r\nДействующий депутат Рады Александр Домбровский (БПП), который два последних созыва избирался по данному округу, 21 июля на нем не баллотировался.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Ирина Борзова, дочь руководителя "Лиги смеха" и жена главы ГУД с бизнесом в Крыму выиграла выборы в Винницкой области.\r\nОфициально результаты выборов Верховной Рады 2019 должны быть установлены в августе.\r\n"Слуга народа" думает провести первое заседание нового парламента на праздник.\r\n