В Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьера, депутата от БПП и певицу Приходько

Юрист Максим Пашковский, выдвинутый партией "Слуга народа", победил на выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу №11 в Виннице, опередив депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Кудлаенко, вице-премьер-министра Владимира Кистиона и певицу Анастасию Приходько.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Пашковский получил 26,62% голосов избирателей.

Ему 36 лет, он юрист (основатель социального проекта "Юридическая клиника "Скорая юридическая помощь") и предприниматель (директор торговой фирмы "Панчер Солюшнс").

Второй результат в округе получил Кудлаенко - 15,11%.

Он действующий депутат Рады, который прошел по списку БПП, однако в бюллетене значился как самовыдвиженец, беспартийный, доцент кафедры менеджмента Винницкого торгово-экономического института.

Третьим по количеству полученных на выборах голосов стал кандидат от "Европейской солидарности", первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Андрей Гижко - 11,12%.

Самовыдвиженцем в этом округе баллотировался вице-премьер Кистион, однако получил только пятый результат - 9,58% голосов.

Также по данному округу выдвигалась певица Анастасия Приходько от "Всеукраинского объединения "Батьківщина", но по результатам стала девятой из тринадцати кандидатов - 3,75% голосов.

Действующий депутат Рады Александр Домбровский (БПП), который два последних созыва избирался по данному округу, 21 июля на нем не баллотировался.

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