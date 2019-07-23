В 27 округе Днепропетровской области победил предприниматель от "Слуги народа" Медяник

Выдвиженец от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник выиграл выборы в Верховную Раду у депутата Верховной Рады Татьяны Рычковой (фракция "Блок Петра Порошенко") в округе №27 в Днепропетровской области (Соборный район, часть Самарского района, часть Центрального района города Днипра).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Медяник набрал 42,64% или 24 335 голосов избирателей по результатам подсчета 94,25% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя" Сергей Никитин набрал 14,44% или 8 245 голосов.

Третье место заняла Рычкова - она набрала 10,63%, или 6 070 голосов.

Рычкова выиграла выборы в Раду по этому округу в 2014 году.

31-летний Медяник родился в Снежном (Донецкая область), но проживает в Днипре, работал помощником депутата Рады Андрея Денисенко.

Занимался строительным бизнесом.

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