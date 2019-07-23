В 27 округе Днепропетровской области победил предприниматель от "Слуги народа" Медяник

Выдвиженец от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник выиграл выборы в Верховную Раду у депутата Верховной Рады Татьяны Рычковой (фракция "Блок Петра Порошенко") в округе №27 в Днепропетровской области (Соборный район, часть Самарского района, часть Центрального района города Днипра).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Медяник набрал 42,64% или 24 335 голосов избирателей по результатам подсчета 94,25% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя" Сергей Никитин набрал 14,44% или 8 245 голосов.\r\nТретье место заняла Рычкова - она набрала 10,63%, или 6 070 голосов.\r\nРычкова выиграла выборы в Раду по этому округу в 2014 году.\r\n31-летний Медяник родился в Снежном (Донецкая область), но проживает в Днипре, работал помощником депутата Рады Андрея Денисенко.\r\nЗанимался строительным бизнесом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Харьковской области с большим отрывом победил проректор университета внутренних дел Александр Бакумов от "Слуги народа".\r\nА в округе №94 Киевской области телеведущий телеканала "1+1" Александр Дубинский опередил соперников от БПП и "Батьківщини".