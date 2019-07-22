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22 июля 2019, понедельник, 21:30 10
Выборы 2019-07-22T21:30:35+03:00
Українські Новини
Личман от "Слуги народа" выиграла выборы в Раду в округе №30 с 47% голосов

Личман от "Слуги народа" выиграла выборы в Раду в округе №30 с 47% голосов

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", директор благотворительной организации Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ" Анна Личман выиграла выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №30 в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Личман набрала 47,79% или 34 485 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший ее соперник, кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя", заместитель мэра Каменского Константин Саусь – он набрал 13,91% или 10 038 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец Олег Захорольский – он набрал 13,91% или 9 608 голосов.

41-летняя Личман родилась в Одессе, беспартийная, проживает в Новоалександровке Днепропетровской области.

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