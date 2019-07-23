Директор из "Интерпайпа" Кислевский выиграл 24 округ в Днепропетровской области

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский выиграл выборы в одномандатном избирательном округе №24 в Днепропетровской области (Индустриальный район, часть Самарского района города Днипро).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Кисилевский набрал 57,73% или 33 200 голосов избирателей по результатам подсчета 82,55% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Семенко набрал 11,96% или 6 649 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец Юрий Береза, который набрал 7,55% или 4 199 голосов.

36-летний Кисилевский родился в Киеве, занимает должность директора по корпоративным отношениям трубно-колесного холдинга "Интерпайп".

"Интерпайп" пренадлежит олигарху Виктору Пинчуку - зятю второго президента Украины Леонида Кучмы.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Ранее журналист от "Слуги народа" победил кандидата от "Евросолидарности".



Тем временем кандидат от "Слуги народа" проиграл кандидату "Оппозиционной платформы" в Донецкой области.