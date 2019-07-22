Блогер Бужанский от "Слуги народа" набрал почти 30%, победив кандидата от БПП в 25-м округе

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Максим Бужанский выиграл у депутата Верховной Рады Максима Курячего (БПП) по одномандатному округу №25 (Чечеловский и часть Амур-Нижнеднепровского района Днипра).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Бужанский набрал 28,40%, или 18 213 голосов избирателей по результатам подсчета 95,18% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, депутат Рады от БПП, баллотировавшийся как самовыдвиженец Курячий набрал 19,86% или 12 737 голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец, депутат Днипровского горсовета, бывший секретарь Днипровского горсовета и бизнесмен, Загид Краснов - он набрал 14,70% или 9 429 голосов.\r\n45-летний Бужанский родился в Днепропетровске, менеджер ООО "Арна".\r\nШироко известен как блогер, очень критически относящийся к ревизии советского видения истории Второй мировой войны и противник героизации движения ОУН-УПА.\r\nКак сообщали Українські Новини, ЦИК посчитал 76,34% бюллетеней: у "Слуги народа" и "Батьківщини" процент голосов растет, а у "Голоса" немного упал.\r\nТем временем руководитель "Мамахохотала" Грищук выиграл выборы в округе №222 в Киеве.