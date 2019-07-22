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22 июля 2019, понедельник, 18:42 45
Выборы 2019-07-22T18:42:20+03:00
Українські Новини
Блогер Бужанский от "Слуги народа" набрал почти 30%, победив кандидата от БПП в 25-м округе

Блогер Бужанский от "Слуги народа" набрал почти 30%, победив кандидата от БПП в 25-м округе

Максим Бужанский. Фото: Фейсбук/Максим Бужанский
Максим Бужанский. Фото: Фейсбук/Максим Бужанский

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Максим Бужанский выиграл у депутата Верховной Рады Максима Курячего (БПП) по одномандатному округу №25 (Чечеловский и часть Амур-Нижнеднепровского района Днипра).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Бужанский набрал 28,40%, или 18 213 голосов избирателей по результатам подсчета 95,18% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, депутат Рады от БПП, баллотировавшийся как самовыдвиженец Курячий набрал 19,86% или 12 737 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец, депутат Днипровского горсовета, бывший секретарь Днипровского горсовета и бизнесмен, Загид Краснов - он набрал 14,70% или 9 429 голосов.

45-летний Бужанский родился в Днепропетровске, менеджер ООО "Арна".

Широко известен как блогер, очень критически относящийся к ревизии советского видения истории Второй мировой войны и противник героизации движения ОУН-УПА.

Как сообщали Українські Новини, ЦИК посчитал 76,34% бюллетеней: у "Слуги народа" и "Батьківщини" процент голосов растет, а у "Голоса" немного упал.

Тем временем руководитель "Мамахохотала" Грищук выиграл выборы в округе №222 в Киеве.

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