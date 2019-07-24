Пиар-директор благотворительного фонда "Алкоголь Стоп" прошел в Раду от "Слуги народа"

Пиар-директор благотворительного фонда "Алкоголь СТОП" Павел Мельник, выдвиженец от партии "Слуга народа" выиграл у депутата Верховной Рады Сергея Валентирова, выдвиженца от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на внеочередных выборах в Раду на округе №81 в Запорожской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Мельник набрал 33,12%, или 24 356 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник Валентиров набрал 30,35%, или 22 314 голосов.

Третье место занял выдвиженец от "Аграрной партии Украины" Олег Калиман - он набрал 25,05% или 18 423 голосов.

Мельник родился 26 июня 1984 года в городе Запорожье, является пиар-директором благотворительного фонда "Алкоголь СТОП" и проживает в городе Токмак (Запорожская область).

В состав округа №81 входят город Токмак, Веселовский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмацкий и Якимовский районы.

Как сообщали Українськi Новини, кандидат "Слуги народа" Скороход с большим отрывом победила депутата Рады от "Народного фронта" Кривошею в 93 округе.

Тем временем ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней и процент у "Слуги народа" вырос.