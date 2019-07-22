Предприниматель Каптелов от "Слуги народа" одержал победу в 36-м округе

Выдвиженец от партии "Слуга народа", предприниматель Роман Каптелов выиграл выборы в парламент у депутата Верховной Рады от фракции партии "Оппозиционный блок" Артура Мартовицкого в округе №36 в Днепропетровской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Каптелов набрал 40,57% или 31 683 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, самовыдвиженец Мартовицкий набрал 32,21% или 25 155 голосов.\r\nМартовицкий выиграл выборы в Раду по этому округу в 2014 году.\r\nТретье место занял самовыдвиженец Сергей Сторожук - он набрал 4,81% или 3 757 голосов.\r\n39-летний Каптелов родился в селе Знаменовка Днепропетровской области, беспартийный, проживает в Днипре.\r\nВсего по округу №36 (Павлоград, Первомайск, Терновка, Павлоградский район) баллотировалось 14 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, преподаватель от "Слуги народа" выиграл выборы в округе №63 у кандидатов от БПП и "Батьківщини".\r\nТакже свадебный фотограф от "Слуги народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи".