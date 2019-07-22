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22 июля 2019, понедельник, 17:49 90
Выборы 2019-07-22T18:05:11+03:00
Українські Новини
Предприниматель Каптелов от "Слуги народа" одержал победу в 36-м округе

Предприниматель Каптелов от "Слуги народа" одержал победу в 36-м округе

Выдвиженец от партии "Слуга народа", предприниматель Роман Каптелов выиграл выборы в парламент у депутата Верховной Рады от фракции партии "Оппозиционный блок" Артура Мартовицкого в округе №36 в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Каптелов набрал 40,57% или 31 683 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Мартовицкий набрал 32,21% или 25 155 голосов.

Мартовицкий выиграл выборы в Раду по этому округу в 2014 году.

Третье место занял самовыдвиженец Сергей Сторожук - он набрал 4,81% или 3 757 голосов.

39-летний Каптелов родился в селе Знаменовка Днепропетровской области, беспартийный, проживает в Днипре.

Всего по округу №36 (Павлоград, Первомайск, Терновка, Павлоградский район) баллотировалось 14 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, преподаватель от "Слуги народа" выиграл выборы в округе №63 у кандидатов от БПП и "Батьківщини".

Также свадебный фотограф от "Слуги народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи".

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