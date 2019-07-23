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23 июля 2019, вторник, 16:15 175
Выборы 2019-07-23T16:20:20+03:00
Українські Новини
Адвокат и экс-депутат Днипровского горсовета из "Слуги народа" прошел в Раду по 29 округу Днепропетровской обл

Адвокат и экс-депутат Днипровского горсовета из "Слуги народа" прошел в Раду по 29 округу Днепропетровской области

Выдвиженец партии "Слуга народа", Сергей Демченко выиграл выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №29 (часть Амур-Нижнеднепровского района города Днепр, Днепровский, Петриковский районы) в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Демченко набрал 53,22%, или 19 691 голосов избирателей по результатам подсчета 60,46% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, выдвиженец о партии"Оппозиционная платформа - За життя", директор ООО "Вильсон" Александр Юрчак набрал 8,66% или 3 204 голосов.

На третьем месте самовыдвиженец, предприниматель Александр Широких - он набрал 8,51% или 3 151 голосов.

43-летний Демченко родился в Днепропетровске, адвокат, возглавляет ассоциацию "Украинский правозащитный альянс" бывший депутат горсовета Днипра.

Как сообщали Українськi Новини, директор спиртзавода от "Слуги народа" победил на выборах кандидата с партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Ровенской области.

Также в Харьковском округе победил декан торгового вуза от "Слуги народа".

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