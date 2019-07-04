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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 липня 2019, четвер, 12:00 7
Фінанси 2019-07-04T13:00:02+03:00
Українські Новини
Курс рубля в київських обмінниках майже не змінився в четвер

Курс рубля в київських обмінниках майже не змінився в четвер

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 4 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на середовище, 3 липня, впав на 1 копійку і склав 3,65 гривень за 10 рублів.

Курс продажу також впав на 1 копійку і склав 4,24 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,65

4,21

Максимальний

4,00

5,00

Мінімальний

2,50

4,05

Як повідомляли Українські Новини, євро і долар істотно просіли в обмінниках Києва і в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

Крім того, на міжбанку гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD, а за червень долар істотно впав у ціні. Також Національний банк утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців і вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня. 

Також з гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні. Експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції.

Тим часом відрахування до бюджету від великих податків побили всі рекорди у червні.

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