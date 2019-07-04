Курс рубля в київських обмінниках майже не змінився в четвер

У четвер, 4 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на середовище, 3 липня, впав на 1 копійку і склав 3,65 гривень за 10 рублів.

Курс продажу також впав на 1 копійку і склав 4,24 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,65 4,21 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, євро і долар істотно просіли в обмінниках Києва і в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

Крім того, на міжбанку гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD, а за червень долар істотно впав у ціні. Також Національний банк утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців і вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.

Також з гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні. Експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції.

Тим часом відрахування до бюджету від великих податків побили всі рекорди у червні.