Курс рубля в київських обмінниках майже не змінився в четвер

У четвер, 4 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на середовище, 3 липня, впав на 1 копійку і склав 3,65 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу також впав на 1 копійку і склав 4,24 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,65\r\n\r\n\r\n4,21\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n4,00\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, євро і долар істотно просіли в обмінниках Києва і в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.\r\nКрім того, на міжбанку гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH\/USD, а за червень долар істотно впав у ціні. Також Національний банк утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців і вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня. \r\nТакож з гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні. Експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції.\r\nТим часом відрахування до бюджету від великих податків побили всі рекорди у червні.