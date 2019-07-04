Отчисления в бюджет от крупных налогов побили все рекорды в июне

Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет в 2 раза до рекордных 37,9 млрд гривен в июне.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков, передают Українські Новини.

В течение июня 2019 плательщиками офиса обеспечены рекордные поступления налогов и сборов в государственный бюджет в размере 37,9 млрд гривен, что почти в 2 раза превышает сбор платежей в июне 2018 года.

В разрезе основных налогов в государственный бюджет поступило налога на добавленную стоимость 10 млрд гривен, акцизного налога – 6,4 млрд гривен и налога на прибыль – 2,5 млрд гривен.

Рост поступлений в госбюджет произошел по сравнению с июнем 2018 года по всем бюджетообразующих налогам, а именно: по налогу на прибыль поступления увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1 млрд гривен, или на 77,7%; по налогу на добавленную стоимость - на 1,1 млрд гривен, или на 11,7%; по акцизному налогу - на 701,5 млн гривен, или на 12,4%; по части чистой прибыли - на 15,7 млрд гривен, или почти в 21 раз.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого офисом по результатам июня 2019 составила более 65% от бюджета налоговых платежей по Украине.

В том числе налог на прибыль - 90,4%, налог на добавленную стоимость - 55,2%, акцизный налог - 95,6%.

Как сообщали Українські Новини, количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2019 год выросло на 10% или на 136 юрлиц до 1,5 тыс. Кроме того, киевлянка заплатила рекордные 120 млн грн налога на доходы физлиц.

Тем временем в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков в госбюджет в 2018 лидируют газовики и энергетики.